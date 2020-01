Así será el futuro Espai Lluís Vives tras la rehabilitación integral del antiguo colegio mayor

Publicado 30/01/2020 15:15:12 CET

La UV está elaborando un plan de infraestructuras que recoge las actuaciones necesarias y apela al plan de financiación

El que fuera Colegio Mayor Lluís Vives, clausurado en 2012 por problemas estructurales, renacerá a finales de 2021 o principios de 2022 transformado en el Espai Lluís Vives, una "ventana única de atención al alumnado" que reunirá en su interior todos los servicios que pueda necesitar de la Universitat de València (UV). El proyecto conservará la identidad del edificio al no modificar su fachada y supondrá una inversión de hasta 17,3 millones de euros.

Así lo han avanzado la rectora de la UV, Mavi Mestre, y el vicerrector de Economía e Infraestructuras, Justo Herrera, en la presentación del proyecto de rehabilitación de este icónico edificio ubicado en el campus de Blasco Ibáñez, ideado por el rector Peset Aleixandre al que dio forma Javier Goerlich, convirtiéndose en exponente del racionalismo arquitectónico en la ciudad de València inaugurada en 1954.

Casi 8 años después del cierre de la residencia universitaria, la UV ha dado luz verde al proyecto de reforma integral que firma el arquitecto Tomàs Llavador y que conserva elementos estructurales singulares como la fachada, el vestíbulo, las escaleras, la carpintería y el falso techo, y adecúa el espacio interior para adaptarlo a los usos actuales.

De hecho, según ha explicado el vicerrector, aunque en un primer momento se estudió que volviera a ser residencia estudiantil se consideró que no era viable desde el punto de vista técnico, ya que su estructura respondía a los servicios que prestaba cuando se construyó pero no a los que habría que ofrecer en la actualidad. Por ejemplo, en su formato original no había un baño por habitación.

Así, fruto del diálogo con la comunidad universitaria se ha optado por utilizar este nuevo Espai Lluís Vives como punto integrado de atención al alumnado. Estarán ubicados en él servicios que ahora están dispersos en varias sedes: Información y Dinamización, Servicio de Estudiantes, Relaciones Internacionales y Cooperación, UVOcupació y UVEmpren, o la Asamblea General de Estudiantes. También tendrá usos culturales, de ocio y como espacio de encuentro.

Desde el punto de vista de la organización, supone un cambio de modelo que facilitará la colaboración entre servicios. Habrá espacios abiertos y luminosos, salas multiusos compartidas para facilitar la gestión de procedimientos comunes, y zonas de atención con tecnologías avanzadas.

La UV ya ha presentado al Ayuntamiento de València la solicitud de licencia de obras y una vez concedida se iniciará el proceso de licitación. Su importe inicial será de 17,3 millones de euros, aunque podría ser inferior, ha comentado el vicerrector, que ha recordado que en la redacción del proyecto hubo una rebaja del 30% en el precio.

El plazo de ejecución estimado es de 18 meses. Teniendo en cuenta un "horizonte prudente", la obra podría estar adjudicada este verano y la intervención podría estar acabada a finales de 2021 o principios de 2022, aunque todo este plazo "puede complicarse" si, por ejemplo, hay algún recurso a la adjudicación. En la adjudicación se valorarán, entre otros aspectos, la compatibilidad de las obras con la actividad docente en edificios colindantes o la menor afección a las empresas situadas en la zona.

Para el vicerrector, es un proyecto especialmente significativo por la catalogación del edificio como Bien de Relevancia Local y por lo que supone en cuanto al cambio de modelo de servicio a las personas, que permitirá ganar en funcionalidad y eficiencia.

Mavi Mestre ha asegurado que este proyecto es "una ilusión que hoy empieza a ser una realidad", ha recordado que es un compromiso que asumió cuando se presentó como candidata a rectora y ha destacado que aunque "habría podido ir más rápido" ha apostado por hablar con todo el mundo y hacer de este un proceso participativo.

Finalmente, se ha apostado por que sea "un espacio dedicado al estudiantado, como una ventana única de atención al estudiantado y que cuando lleguen puedan ser atendidos por los diferentes servicios, que tengan una referencia de atención". Este servicio integrado permitirá mejorar la calidad y también el propio trabajo en estos departamentos.

"Estoy muy contenta e ilusionada por poder lanzar el proyecto, pero estará mucho más contenta cuando abramos las puertas y comiencen a pasar por allí los estudiantes", ha agregado. Además, ha puesto en valor lo que supondrá para los alumnos Erasmus --la UV es la segunda universidad receptora en España-- al concentrar en un solo enclave todos los servicios.

PLAN DE INFRAESTRUCTURAS

Preguntada sobre qué otros proyectos en infraestructuras podrían llevarse a cabo próximamente, la rectora ha explicado que están trabajando en la elaboración de un plan de infraestructuras para sus campus y ha remarcado la peculiaridad que tiene la UV en tanto que es una universidad "dispersa, grande y con edificios con muchos años".

Ha puesto como ejemplo que solo para renovar los aparatos de aire acondicionado en la Facultad de Farmacia han desembolsado 13 millones de euros.

Se ha pedido a cada facultad que aporte sus necesidades y ese plan general de infraestructuras pondrá sobre el papel las necesidades de intervención, que deberán abordarse de manera progresiva. "Necesitamos un plan de financiación de las universidades", ha subrayado Mestre, que ha incidido en que el dinero que les transfiere la Generalitat sirve para pagar las nóminas pero las necesidades de inversión "son enormes"