Asistidas 17 personas por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Alaquàs

Archivo - Una unidad SAMU y una SVB, respectivamente - GVA - Archivo

VALÈNCIA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Efectivos sanitarios han asistido este viernes a 17 personas por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Alaquàs (Valencia), una de las cuales ha tenido que ser trasladada al hospital, según han detallado desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El aviso se ha recibido a las 07.10 horas por un incendio en una vivienda de la calle Cid de Alaquàs y hasta el lugar se ha movilizado una unidad del SAMU, dos unidades de Soporte Vital Básico (SVB), dos ambulancias convencionales y equipo médico de Atención Primaria.

Los servicios médicos han asistido a un total de 17 personas por inhalación de humo. Todas ellas han sido dadas de alta 'in situ', a excepción de un hombre de 40 años que ha sido trasladado al Hospital General de València en una de las ambulancias SVB.

Por parte del Consorcio de Bomberos de Valencia han intervenido dotaciones de Torrent, Catarroja, Paterna, sargento y jefe de sector, según han añadido desde el cuerpo provincial.