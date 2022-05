Una asociación lleva a Fiscalía las mascletàs en Luceros y pide trasladarlas para evitar "daños irreparables"

El equipo de gobierno afirma que la denuncia "no tiene ningún tipo de viabilidad jurídica"

ALICANTE, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación 'Salvem el Nostre Patrimoni' ha denunciado ante la Fiscalía de Alicante al alcalde, Luis Barcala, y a los concejales de Fiestas y Cultura, Manuel Jiménez y Antonio Manresa, respectivamente, por un presunto delito contra el patrimonio histórico --arquitectónico--, contra el patrimonio urbanístico y prevaricación al mantener los disparos de las mascletàs en la plaza de Luceros durante Les Fogueres.

El colectivo, que recientemente había solicitado al consistorio un cambio de ubicación para estos actos tras la rehabilitación del principal monumento, sostiene en la denuncia que las explosiones de pólvora "atentan contra la fuente de levante, una obra modernista del escultor Bañuls construida en 1931", según explica en un comunicado.

Por ello, solicita al Ministerio Público que incoe procedimiento jurisdiccional penal para el cumplimiento de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, así como que se suspendan las celebraciones de estos actos puesto que la Plaza de Luceros "está declarada Bien de relevancia local y el monumento está incluido en el Catálogo General de Protección de la ciudad elaborado en 2020".

En el escrito, consultado por Europa Press, el colectivo expone que el monumento "ha venido sufriendo en los últimos años un proceso de degradación de los materiales y progresión del daño por encima de un proceso normal del envejecimiento (...) derivado de las mascletàs, temiéndose por su existencia".

La denuncia también señala, entre sus argumentos, las conclusiones de informes encargados a un equipo de ingenieros de la Universidad de Alicante por la propia administración local en 2016 que sostiene que las mascletàs "causan daños irreparables al monumento, de orden progresivo y sucesivo por los valores tan relevantes de las vibraciones que se generan en cada acción de las detonaciones de la pólvora".

Subraya que, tras diversas intervenciones "de todo orden", se ha podido estabilizar el "progresivo" estado de deterioro del monumento y califica de "brutalidad" que el Ayuntamiento decida mantener los disparos en la emblemática ubicación y, además, lo anuncie en internet.

"Es un desafío innecesario al resto de ciudadanos de lo que el Ayuntamiento puede hacer en contra de la razonable, de la razón, y del sentido común, además de la transgresión a la Ley y al Derecho", agrega.

Por ello sostienen que lo "razonable" para no causar daños "irreparables" al monumento "es el cambio de lugar": "Para esto no hace falta tener formación técnica o específica, sino simplemente y llanamente sentido de lo razonable y respeto por el patrimonio cultural de la ciudad", añade la asociación

Por último, también asegura que se está cometiendo una infracción y violación de la Ordenanza municipal reguladora de disparos de fuegos artificiales, que indica que el disparo de fuegos artificio en el municipio de Alicante "se refiere a las áreas y lugares protegidos" y "no se permite el disparo de tracas fuegos artificiales o cualquier elemento pirotécnico delante o en los aledaños de (...) bienes de interés cultural o de relevancia local".

MANIFESTACIÓN

Por otro lado, la asociación ha convocado para el próximo sábado, 28 de mayo, un nuevo acto festivo reivindicativo en la plaza de Luceros, a modo de concentración, "en defensa de la fiesta sin dañar el patrimonio".

La fiesta es patrimonio inmaterial y la fuente de Luceros es también patrimonio cultural, de ninguna manera enfrentados. Consideramos que deben ir de la mano en defensa del cuidado de los intereses públicos que representan y simbolizan para toda la ciudadanía. Es responsabilidad municipal defenderlos, hermanarlos y cuidarlos para beneficio y disfrute común", argumenta el colectivo.

"Hay alternativas en otros espacios para las mascletàs y también posibles iniciativas festivas sin pólvora en la plaza. Esperamos que las soluciones lleguen pronto", zanja el comunicado.

"SIN BASE JURÍDICA"

Los portavoces del equipo de gobierno --PP y Cs--, Manuel Villar y Antonio Manresa, han manifestado en declaraciones a los medios, tras la rueda de prensa de la junta de gobierno local, que esta denuncia carece de "base jurídica" y defienden que se han reducido a la mitad los disparos como "muestra" de la preocupación por el estado de conservación de la fuente.

"Siempre he dicho que aquel que tenga el interés de acudir a los tribunales pues tiene derecho, aunque me parece que es sobreactuar y esta denuncia no tiene ningún tipo de viabilidad jurídica", ha indicado Villar, quien ha añadido que "espera" que los miembros de los partidos de la oposición que apoyan a este colectivo "no acudan al recinto vallado en junio".

Por su parte, Manresa ha asegurado que el informe de la UA reveló que el daño ocasionado por el paso del Tram es superior en el cómputo global anual que el que se produce por los disparos de las mascletàs.

"El paso del Tram supone un daño del 1,1% todos los días y los disparos de 1,1% seis días al año durante seis minutos, es decir, que no tienen tanta influencia y es un gran error decir lo contrario", ha subrayado.

Por último, ambos han defendido que se trata de una "tradición de la ciudadanía" que quieren que las mascletàs "sean en Luceros": "Hemos reducido a la mitad los disparos para que se de nota que queremos preservar el monumento", ha zanjado.