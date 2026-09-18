La Asociación Víctimas Mortales DANA 29-O reconocerá a meteorólogos y escritores en la I edición de 'Memoria'

Archivo - Carmen Amoraga y Maxi Roldán - ÁNGEL TORNERO - Archivo

VALÈNCIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Víctimas Mortales DANA 29-O celebrará el próximo 31 de octubre, en el Teatro Talía de València, la I Edición de los Reconocimientos 'Memoria', un acto en el que reconocerá a los meteorólogos Victòria Rosselló y José Ángel Núñez y a los escritores Carmen Amoraga y Maxi Roldán, autores del libro 'Lágrimas de barro'.

Según ha informado la entidad en un comunicado, se trata de un acto concebido para "mantener vivo el recuerdo" de quienes perdieron la vida durante las riadas del 29 de octubre y "reconocer a personas que, desde distintos ámbitos, han contribuido a preservar su memoria y a acompañar a las familias".

La asociación explica que el año pasado, por lo "reciente" de la catástrofe, las familias "no estaban en disposición de organizar un acto de estas características ni, en muchos casos, de afrontar ningún tipo de celebración o iniciativa pública".

Sin embargo, este año, pese a que el dolor "continúa muy presente", la asociación ha considerado necesario "dar este paso, por las propias familias, por sus seres queridos y también por todas aquellas personas que les han ofrecido su apoyo incondicional desde aquel 29 de octubre".

Los Reconocimientos 'Memoria' "nacen, precisamente, desde la memoria, el cariño y el reconocimiento", señala la entidad, que añade que pretenden ser un "espacio para recordar a las víctimas, poner en valor a quienes han contribuido a explicar y preservar lo ocurrido y reivindicar la importancia de que sus historias y sus nombres permanezcan presentes".

En esta primera edición se entregarán tres reconocimientos: Victòria Rosselló, jefa de Meteorología de À Punt, "por su labor informativa durante el 29-O y su contribución a trasladar a la ciudadanía la evolución de la situación meteorológica durante aquella jornada".

También a José Ángel Núñez, jefe de Climatología de la Aemet en la Comunitat Valenciana desde 2002, "en reconocimiento a su trayectoria y a su labor en el ámbito de la información y el conocimiento meteorológico; así como a su contribución al seguimiento y alerta de los fenómenos meteorológicos que afectaron a la Comunitat Valenciana durante la dana del 29 de octubre".

Y además a Carmen Amoraga y Maxi Roldán, conjuntamente, como autores de 'Lágrimas de barro', una obra que aborda y conserva el testimonio y la memoria de lo sucedido.

El acto estará conducido por los periodistas Laura Ballester y Manu Reyes, cuya labor durante estos dos años ha estado "estrechamente vinculada" a la cobertura y difusión de la tragedia del 29-O, "contribuyendo a dar visibilidad a las historias de las víctimas, sus familias y todo lo sucedido aquel día".

"UN PASO MÁS"

Para la Asociación Víctimas Mortales DANA 29-O, estos reconocimientos suponen "un paso más para construir un espacio de memoria alrededor del 29O, desde el respeto y el recuerdo de las personas fallecidas y desde el compromiso de sus familias para que lo ocurrido no caiga en el olvido".