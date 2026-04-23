Las asociaciones 7291 Verdad y Justicia y AMAMA Sevilla se suman a la protesta 'Mazón a presó' del mes de abril

Archivo - Decenas de personas durante una manifestación convocada bajo el lema 'Mazón a presò'. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones 7291 Verdad y Justicia y AMAMA Sevilla se han sumado a la concentración del mes de abril --convocada para este domingo-- contra el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón por su gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024, por la que murieron 230 personas en la provincia de Valencia.

En un comunicado, víctimas de la dana lamentan que "el máximo responsable, por su negligencia, de las 232 muertes provocadas por la dana del 29 de octubre de 2024 todavía no ha comparecido ante la jueza de Catarroja. Carlos Mazón continúa conservando su acta de diputado, con el visto bueno de --'president' de la Generalitat-- Juanfran Pérez Llorca y el Partido Popular y con todos los privilegios económicos y judiciales que esto implica".

La protesta, que conmemorará los 18 meses de la tragedia, contará con la presencia de las asociaciones 7291 Verdad y Justicia y AMAMA Sevilla. "Frente al maltrato institucional y la nefasta gestión que provocaron muertos y sufrimientos totalmente evitables, las asociaciones de víctimas encontraron en la lucha compartida el apoyo y la humanidad que los responsables de su dolor negaron", zanjan.

La nueva concentración tendrá lugar el día 26 de abril, a las 18 horas, y se celebrará en la Plaza de la Virgen. El lema es 'Mazón a presó'. La última manifestación contra Mazón celebrada en València tuvo lugar el pasado día 28 de marzo y estuvo encabezada por las representantes de las asociaciones mayoritarias de víctimas de la dana.

Durante la marcha, los manifestantes exigieron que Mazón no quedara "impune" y dejaron claro que iban a continuar saliendo a la calle hasta lograr "verdad, justicia y reparación". También cargaron contra el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), quien rechazó por unanimidad investigar a Mazón por su actuación durante la dana del 29 de octubre de 2024 al no ver delito.

Se trataba de la primera marcha tras la decisión TSJCV, quien rechazó por unanimidad investigar a Mazón por su actuación durante la dana del 29 de octubre de 2024 al no ver delito, ya que no tenía "deber y obligación" específica para garantizar la seguridad de los ciudadanos --según la ley-- ni se ha demostrado que participara en el Es Alert. No obstante, el tribunal califica su conducta de "reprobable" social y políticamente.