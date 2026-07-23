Asociaciones vecinales denuncian deterioro de la línea 31 de EMT y exigen refuerzos urgentes

Archivo - Parada de autobús de la EMT València - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones vecinales de València y Alboraia manifiestan su profunda preocupación por el deficiente funcionamiento de la línea 31 de EMT València y de otras líneas de autobús, como por ejemplo la 32, que prestan servicio en sus barrios, una situación que, según denuncian, se ha agravado en los últimos meses y afecta a miles de usuarios.

En un comunicado, estas entidades vecinales señalan que los pasajeros están sufriendo retrasos reiterados, incumplimientos de los horarios previstos, cancelaciones de expediciones sin previo aviso, vehículos con una ocupación excesiva y tiempos de espera que consideran incompatibles con un servicio público de calidad.

Advierten que esta problemática afecta especialmente a personas mayores, estudiantes, trabajadores, personas con movilidad reducida y a todos aquellos ciudadanos que dependen del transporte público para sus desplazamientos diarios.

Las asociaciones indican que la situación se ha agravado tras la suspensión temporal del servicio de metro en la estación de Marítim, una circunstancia que ha provocado un notable incremento de la demanda en la línea 31 y en las líneas adyacentes de EMT València. Sin embargo, denuncian que este aumento de usuarios no ha ido acompañado de los refuerzos necesarios, "generando una mayor saturación de los autobuses, esperas más prolongadas y dificultades para acceder a los vehículos, especialmente durante las horas punta".

Según exponen, las consecuencias son graves: pérdida de conexiones con otros medios de transporte, retrasos en la llegada a centros de trabajo y educativos, aumento de los tiempos de desplazamiento, imposibilidad de acceder al primer autobús por exceso de ocupación y una creciente pérdida de confianza en el transporte público.

Ante esta situación, las asociaciones reclaman a los ayuntamientos de València y Alboraia y a EMT València la adopción inmediata de medidas para garantizar un servicio eficiente, fiable y accesible. Entre sus demandas se encuentran: garantizar el cumplimiento de las frecuencias y horarios programados; reforzar de manera urgente la línea 31 y las líneas adyacentes como la 81 y 32 mientras permanezca suspendido el servicio de metro en Marítim y mientras continúen los actuales niveles de demanda; ofrecer información transparente sobre las causas de las incidencias y las medidas previstas para solucionarlas; convocar una reunión con los representantes vecinales para analizar la situación y acordar soluciones; implantar un sistema de seguimiento con indicadores objetivos que permita evaluar la evolución y mejora del servicio; ofrecer alguna conexión de transporte público a las vecinas y vecinos que se encuentran aislados en la pedanía de Vera, desde que en enero de 2020 una tormenta dejara inutilizada la pasarela que les permitía comunicarse con los barrios cercanos y con la ciudad.

Las asociaciones reiteran su compromiso con el transporte público y con una movilidad sostenible, pero consideran imprescindible que los servicios ofrecidos respondan a los estándares de calidad que merecen los ciudadanos de València. Por eso instan al Ayuntamiento de València y a la EMT a actuar con la máxima urgencia para resolver las deficiencias actuales y garantizar un transporte público que responda adecuadamente a las necesidades de los barrios afectados.

Firman el comunicado las siguientes entidades: A.VV Ciutat Jardí, A.VV La Patacona (Alboraia), A.VV La Isla, A.VV de Llauradors i Veïns de Vera, A.VV Plaza Honduras y adyacentes, A.VV Cabanyal.Cayanmelar, A.VV Virgen del Beteró, Associació Veïnal Malva-rosa.