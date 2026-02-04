Asociaciones de víctimas de la dana piden al Consell que indemnice a las familias y critican que les compare con Adamuz

Representantes de las asociaciones de víctimas en la manifestación con el lema 'Mazón a presó', a 31 de enero de 2026, en Benetússer - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

L'Associació de Víctimes de la Dana 29 d'Octubre de 2024 y la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana 29O han reclamado públicamente a la Generalitat Valenciana que, quince meses después, "reconozca a sus víctimas"; asuma "de una vez" su responsabilidad e indemnice a los familiares de las personas fallecidas como consecuencia de las riadas, que aseguran que no han recibido aún ninguna indemnización. Las entidades lamentan que el Consell haga una "comparación capciosa" de su situación con el accidente ferroviario de Adamuz: "Utilizar este argumento para justificar la inacción de la Generalitat es profundamente irresponsable".

Según han denunciado este miércoles en un comunicado conjunto, "quince meses después de los hechos, la Generalitat todavía no ha abonado ninguna indemnización a los familiares de las personas fallecidas, mientras que sí ha procedido a compensar daños materiales como vehículos u otros bienes, así como ayudas escolares".

Para las dos asociaciones, esta situación resulta "profundamente dolorosa y ofensiva" para las familias, que "continúan esperando un mínimo gesto de reparación institucional" y consideran "especialmente grave e indignante" que, desde el ámbito institucional, "se haya pretendido comparar a las víctimas mortales de la dana, consecuencia de una gestión negligente de una emergencia, con las víctimas de un accidente ferroviario", en alusión al de Adamuz.

"Desde el respeto absoluto, la solidaridad y el dolor compartido con las víctimas y familiares de un accidente de tren, afirmamos con rotundidad que no se puede ni se debe comparar un accidente con la gestión criminal de una emergencia, existiendo información disponible y decisiones que no se tomaron", indican en el comunicado.

Además, consideran "necesario" realizar una "aclaración" para "evitar confusiones interesadas". "Las víctimas mortales han sido indemnizadas por el Estado con el mismo importe en ambos casos. En el accidente ferroviario, a dicha cuantía se ha podido sumar la compensación derivada del seguro incluido en el billete de tren, lo que ha dado como resultado una cantidad final superior", explican.

NIEGAN "TRATO DISCRIMINATORIO"

En esta línea, recalcan que "en ningún caso esto supone una indemnización pública mayor ni un trato discriminatorio respecto a las víctimas de la dana" por lo que recalcan que "utilizar este argumento para justificar la inacción de la Generalitat es profundamente irresponsable".

Las asociaciones denuncian que la Generalitat Valenciana "no ha asumido su parte de responsabilidad con las familias de las víctimas mortales de la dana ni en términos económicos ni políticos" y añaden que, a esta situación, se suma que, quince meses después, "tampoco se han asumido responsabilidades políticas", ya que se mantienen en sus cargos el Consell "responsable de la gestión de aquel día", en el que específicamente citan a Susana Camarero, José Antonio Rovira y Miguel Barrachina, y el expresident de la Generalitat Carlos Mazón sigue con el acta de diputado.

Desde las asociaciones han hecho hincapié en que el respeto a las víctimas "comienza por no realizar comparaciones capciosas, continúa con la verdad y la justicia, y se concreta con la reparación". "Las víctimas y sus familias no son un argumento político, ni una cifra, ni un ejemplo interesado: son vidas truncadas que merecen dignidad, responsabilidad institucional y una respuesta a la altura del daño causado", exigen.