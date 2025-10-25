Asociaciones de víctimas homenajean a sus fallecidos un año después de la dana con canciones, cartas y poemas - JORGE GIL / EUROPA PRESS

El Teatro Olympia de València se ha llenado este sábado de emoción, música y memoria en el homenaje impulsado por la Associació de Víctimes de la Dana 29 d'Octubre, que ha reunido a decenas de personas para recordar a las 229 víctimas mortales que dejó la barrancada del pasado 29 de octubre: "Todavía convivimos con el dolor".

Los asistentes se han subido al escenario del teatro para compartir canciones, cartas y poemas, entre otras formas de recordar a sus seres queridos, mientras se proyectaban los nombres de los fallecidos. "A pesar del dolor que todavía vivimos, nos reconforta que hoy hayamos podido estar unidos", han expresado las asociaciones de víctimas mayoritarias.

Desde las 11.30 horas, afectados por la riada han compartido historias y homenajes sobre el escenario, junto a artistas y músicos como Pau Alabajos, Miquel Gil, Eva Romero y la Nova Muixeranga d'Algemesí. El grupo Último Pasillo ha cedido su tema 'Lladres de sobretaula', y varios vídeos de personalidades, como el escritor Ferran Torrent y los periodistas Sergi Pitarch y Neus Navarro, enttr otros, han aportado su visión sobre la tragedia.

La portavoz de l'Associació de Víctimes del Metro 3 de Julio (AVM3J), Beatriz Garrote, ha intervenido para compartir su "dolor" y advertir de que "la prevención de la Generalitat, años después, ha vuelto a fallar, cobrándose la vida de demasiados inocentes".

Las asociaciones han agradecido la ayuda recibida desde el día de la riada y han subrayado que era de "justicia" homenajear a los cuerpos de seguridad del Estado y a los miles de voluntarios que participaron "incesantemente" en la reconstrucción.

También han reivindicado que "era necesario convertir el Teatro Olympia en un espacio para la solemnidad". "Necesitábamos un lugar donde pudiéramos expresar nuestras emociones con cierta intimidad, ahora que hace un año de la llegada de la lluvia", han subrayado.

"Era necesario convertir el Teatro Olympia en un espacio para la solemnidad", han reivindicado, al tiempo que han subrayado que el derecho a la verdad, justicia y reparación sigue vigente. "Sería injusto que lo sucedido hace un año quedara en el olvido", han afirmado.