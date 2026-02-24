Associació Víctimes de la Dana advierte al PP que “no habrá normalidad mientras sigan protegiendo a Mazón"

La presidenta de la Associació Víctimes de la Dana 29 d'Octubre 2024, Mariló Gradolí, en la comisión de Les Corts - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Associació Víctimes de la Dana 29 d’Octubre 2024, Mariló Gradolí, ha advertido este martes al PP que “no habrá normalidad mientras continúen protegiendo al principal responsable de la muerte de 230 personas, mientras permitan que Carlos Mazón continúe” como diputado en Les Corts "y siga con la silla y con la paga".

“No nos cansaremos, y ya lo hemos demostrado. Se equivocan, señores de Pérez Llorca, si creen que el tiempo hará que esto se olvide. No se ha olvidado porque la vida no es un relato”, ha recalcado en alusión al ‘president’ de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, quien preside el Consell desde la dimisión de Mazón el pasado noviembre.

En su intervención en la comisión de investigación sobre la dana en Les Corts, Gradolí ha lamentado que las comparecencias de las víctimas llegan “tarde y mal”, pero ha pedido “evitar la mentira definitiva”. “Esta comisión no puede servir para buscar responsables abstractos, para diluir responsabilidades en una niebla administrativa, para que PP y Vox la conviertan en un mecanismo de autodefensa”, ha exigido.

Además, ha hecho hincapié en que la comisión “no puede servir para continuar protegiendo al principal responsable: Mazón, que Pérez Llorca mantiene como diputado en contra de la opinión mayoritaria de los valencianos”: “¿Cómo quieren que pensemos que no hay complicidad entre Mazón y Llorca si no le han pedido el acta y encima le sube el sueldo?”.

Tras defender que la comisión sirva para investigar qué falló el 29O y que no se repita, Gradolí ha subrayado que “lo que falló tiene responsables políticos”: “La pregunta no es si llovía o si el cambio climático es una realidad. La pregunta es qué hizo el Consell con la información que tenía: nada. ¿Quién tomaba las decisiones en el Consell para salvar la vida de la gente? Nadie”.

Ha comparado las decisiones preventivas adoptadas por instituciones como la Universitat de València en la mañana del 29O, lo que “salvó vidas”, con la actuación de un Consell en el que “no hubo voluntad política de poner a las personas en el centro”.

La presidenta de la entidad ha indicado que, a tenor de declaraciones de testigos en la causa de la dana, se sabe que “existía marco legal suficiente para tomar medidas excepcionales como el confinamiento masivo o la evacuación forzosa de la población”: “La respuesta de los letrados de la Abogacía de la Generalitat era clara: sí se podía”.

Mientras ha criticado que “desde el entorno político se lanzaban mensajes en el sentido contrario”, en alusión al mensaje que envió el exjefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, a la exconsellera Salomé Pradas diciendo “de confinar nada”: “Esta frase resume una manera de gobernar, una prioridad de si se arruinaba un puente festivo”.

Y ha insistido en que “las decisiones políticas tienen consecuencias, como retrasar el envío del ES-Alert al valorar si enviarlo en valenciano en vez de enviarlo de una puta vez”. Gradolí ha hecho así alusión a las palabras que dijo en el Cecopi el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, sobre el mensaje de alerta que la población recibió a las 20.11 horas.

"NO EXISTIÓ VALENTÍA POLÍTICA"

Por todo ello, ha defendido que “la cadena de decisiones es clara: las consultas se hicieron, las advertencias se recibieron y el marco legal existía”, mientras ha lamentado que “los responsables todavía están en el Consell y Mazón continúa como diputado protegido por PP y Vox”: “Lo que no existió fue valentía política de anteponer la vida a cualquier otro cálculo”.

Sobre los consellers, se ha preguntado “dónde estaba Miguel Barrachina (Agricultura)” mientras se hablaba del peligro de rotura de la presa de Forata y ha reprochado a José Antonio Rovira (entonces Educación) que estuviera “comiendo en Alicante mientras la comunidad educativa se ahogaba” y a “Susana Camarero (entonces Servicios Sociales) entregando premios mientras las personas de las residencias y de la teleasistencia estaban abandonadas”.

“Y Carlos Mazón, de copas mientras el pueblo se ahogaba. Cojonudo”, ha añadido haciendo referencia a uno de los mensajes que envió el ‘expresident’ a Pradas. Ha reprochado a Mazón que continuara “haciéndonos pasar vergüenza” hasta que la “justa indignidad” de las víctimas estalló en el funeral de estado y dimitió: “Carlos Mazón simplemente recogió lo que sembró”.

"CONVERTIR EL DOLOR EN UNA BATALLA DE EMOCIONES"

En este punto, se ha dirigido al PP: “Pensaban que el pueblo valenciano olvidaría y pasaría página (...) Desde el primer día han intentado marearnos, desplazar la responsabilidad, convertir nuestro dolor en una batalla de emociones, construir el relato del abandono por parte de otras administraciones cuando la primera decisión que no se tomó fue del mismo Consell. Incluso nos han insultado diciendo que somos unos interesados”.

Todo ello cuando ha insistido en que “fue el Consell quien no elevó el nivel de alerta como se debía, quien no actuó con todos los mecanismos, quien gestiona el relato antes que la protección”. Ha sostenido que los ‘populares’ pensaban “en el coste electoral” y decidieron “mentir” con el apoyo de Vox, mientras el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, s se preocupó “primero por la comunicación como recomendaba a Mazón” en uno de sus mensajes.

“Pero el pueblo valenciano no es ingenuo. Cuando las instituciones no llegaron, llegó la gente”, ha reivindicado, tras lo que ha agradecido a “ese pueblo valenciano real que no especula con el dolor de la gente”. Por contra ha criticado que “otros puntualmente negociaron con el dolor y manipularon emocionalmente la desgracia para recaudar dinero, como el mismo Consell o una asociación juvenil ligada a Vox”.

Y ha acusado al PP de haber "erosionado la confianza en las instituciones, banalizado la responsabilidad del Consell en la tragedia y ahora intentar compensarlo con titulares, promesas de grandes infraestructuras que no resuelven el problema de fondo".

“PUEDEN VOLVER A SER INCOMPETENTES”

De cara al futuro, Gradolí ha pedido que otro episodio meteorológico no se convierta en “otra condena para las personas de los barrios vulnerables” por “políticas negacionistas” o que “aumentan el riesgo” o por “administraciones que piensan primero en los titulares y luego en la vida”.

Ha reprochado al Consell “no atender las demandas de los bomberos y de los trabajadores del 112” mientras “el sistema de emergencias continúa siendo un caos y hay dimisiones constantes”. “Nos preocupa la próxima dana, porque si fueron incompetentes en el pasado pueden volver a serlo”, ha advertido.

Entre los grupos, Nando Pastor (PP) ha rechazado "entrar al reproche", ha expresado "dolor" y "empatía" con Gradolí y ha mostrado "satisfacción" por que en Les Corts las víctimas y asociaciones que hayan querido comparecer lo hayan podido hacer frente al "veto" que existe "en otros parlamentos". "La Administración del Estado no va a pasar por aquí, es una espinita que tenemos clavada", ha agregado.

Desde el PSPV, Mª José Salvador ha afirmado que Gradolí ha aportado uno de los testimonios "más valiosos" y ha argumentado que las víctimas tendrían que haber sido "la espina dorsal" de la comisión. Isaura Navarro (Compromís) ha destacado que Gradolí ha sido un "ejemplo de dignidad" frente a quienes difunden "bulo tras bulo" y le ha prometido que seguirán exigiendo responsabilidades.

Y José Mª Llanos (Vox) ha rechazado "entrar en el debate" tras algunas manifestaciones de Gradolí, aunque ha asegurado compartir otras, y ha insistido en que el plan de trabajo de la comisión no era "cerrado". Y ha mostrado "mano tendida" para ponerse de acuerdo y trabajar para evitar que "nunca más vuelva a ocurrir" otra catástrofe similar.