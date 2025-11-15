El Auditori de Castelló acoge la propuesta de barroco español de Harmonia del Parnàs y Bruno de Sá - GVA

CASTELLÓ, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Auditori de Castelló recibe la próxima semana los conciertos de Harmonia del Parnàs, junto al soprano Bruno de Sá y de la Orquestra de la Comunitat Valenciana.

El martes 18 de noviembre a las 19.30 horas Harmonia del Parnàs, bajo la dirección de Marian Rosa Montagut, ofrecerá un repertorio dedicado al amor en el barroco español.

Harmonia del Parnàs, junto al male soprano brasileño de trayectoria internacional Bruno de Sá, interpreta por vez primera un programa íntegramente de barroco español, con un concepto escénico de Alex Aguilera. Una propuesta centrada en la temática del amor del maestro José de Nebra que está estructurada en dos partes: una primera parte en la que Bruno de Sá canta roles de mujer en la tesitura real y una segunda parte en la que da voz a roles masculinos escritos originalmente para soprano.

El miércoles 19 y el viernes 21 de noviembre a las 19.30 horas, el Auditori de Castelló acogerá a la Orquestra de la Comunitat Valenciana con un programa integral de las sinfonías de Johannes Brahms, en dos sesiones. La Orquestra retoma la colaboración con Daniele Gatti, tras el éxito apoteósico de su Requiem de Verdi en 2020. Cinco años de espera que merecen la pena por el "regalo" que el director milanés ofrece al melómano y que supone un reto artístico en la programación: el ciclo de las cuatro sinfonías de Brahms.

Las entradas para los conciertos en el Auditori de Castelló y toda la programación del espacio pueden encontrarse en la web ivc.gva.es.