El aumento de gasóleo y la inflación, principales inquietudes de los operadores turísticos para viajar a la Comunitat

Archivo - Varios turistas recorren la ciudad de València, Comunidad Valenciana (España), en imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

Marián Cano asegura que los operadores están trabajando para "dinamizar las ventas" y recalca: "Las sensaciones son positivas"

LONDRES, 5 Nov. (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Pablo Fortea) -

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha explicado que el aumento de gasóleo y la inflación son las principales inquietudes de los operadores turísticos a la hora de viajar a la Comunitat Valenciana, aunque ha subrayado que los operadores están trabajando para "dinamizar las ventas". "Las sensaciones son positivas", ha destacado.

De esta manera se ha expresado la titular de Turismo, a preguntas de los periodistas, tras asistir a la World Travel Market de Londres, donde el estand de Comunitat Valenciana ha acogido 29 coexpositores entre ayuntamientos, asociaciones, empresas y entidades turísticas de la Comunitat Valenciana.

La consellera, que ha afirmado que han sido unos días de "trabajo intenso" --"un muy buen síntoma"--, ha explicado que la Generalitat acude a esta feria para reforzar su posición en el mercado británico y "seguir apostando" por posicionar la Comunitat Valenciana "como destino turístico global, con el foco puesto en todo el mundo".

No obstante, aunque las sensaciones son "positivas", los operadores turísticos han trasladado sus "inquietudes". En el caso del mercado británico, ha concretado, "están preocupados por el incremento del precio del gasóleo, que afecta a las aerolíneas, y también por la inflación que hay en este mercado". Dicho esto, ha aseverado que los operadores están trabajando con el objetivo de "dinamizar las ventas".

Aquí, Cano ha puesto de relieve que Turismo cuenta con "el mayor presupuesto" de la historia: "Tenemos un presupuesto extraordinario de 10 millones de euros que vamos a destinar a la promoción turística por todo el mundo y, en concreto, al mercado británico vamos a destinar 650.000 euros para reforzar esa posición que tiene la Comunitat Valenciana".

DATOS

El Reino Unido es el principal mercado emisor extranjero hacia la Comunitat Valenciana, con una cuota del 24,4 por ciento respecto al total de turistas internacionales en 2025. En concreto, llegaron 3,029,892 turistas británicos a la región. La estancia de los británicos en la Comunitat es de una media de 7,0 días. El 97,7% accede por vía aérea y el 29,4% con paquete turístico. Realiza un gasto medio diario 157,3 euros y su motivación principal es: ocio (91,9%) y personal --salud, familia-- (6%).

En cuanto a la estacionalidad, el 31,6% de los viajes se concentran en el tercer trimestre, el 29,3% en el segundo y el 20,8% en el cuarto). Los meses de julio, agosto y septiembre concentran el 31,6%, por encima del 34% de media de los mercados extranjeros.

A este respecto, la consellera ha insistido en que la Generalitat apuesta por un turista de más valor y por "intentar continuar trabajando en la estrategia de la desestacionalización". Cano, asimismo, ha hecho hincapié en que la oferta turística de la Comunitat Valenciana es "muy diversa", ya que pone la experiencia en el centro.

La política de promoción de Turisme Comunitat Valenciana en Reino Unido se centra en dos grandes metas. En primer lugar, fomentar la llegada de turistas fuera de la temporada alta: aprovechando la conexión aérea entre el Reino Unido y los aeropuertos de Alicante, Valencia y Castellón, se pretende incentivar los viajes en épocas distintas al verano.

Para ello, las acciones promocionales se enfocan en motivaciones de viaje menos ligadas al periodo estival, como el turismo urbano, gastronómico, deportivo, cultural, de bienestar o de interior. Todo ello bajo la premisa de impulsar un turismo responsable y sostenible, que aporte valor durante todo el año y beneficie a las comunidades locales.

Por otra parte, diversificar la demanda turística: se busca dar visibilidad a la amplia variedad de propuestas turísticas de la Comunitat Valenciana, más allá del tradicional turismo de sol y playa. Se pone en valor la autenticidad, la sostenibilidad y la calidad de las experiencias, promoviendo un modelo turístico equilibrado y alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

AMPLIACIÓN AEROPUERTO ALICANTE-ELCHE MIGUEL HERNÁNDEZ

Marián Cano ha vuelto a pedir la ampliación del aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández con una segunda pista. Según ha remarcado, las inversiones, "que ya se han presentado en varias ocasiones al Gobierno de Pedro Sánchez, no pueden esperar más".

"Llevamos años reivindicando las inversiones en las infraestructuras que merece la Comunitat Valenciana para recibir a los turistas, porque en el sector turístico se están haciendo las inversiones para poder ofrecer lo mejor y necesitamos que ese turista, cuando llegue a nuestros aeropuertos, también encuentre una infraestructura digna de lo que va a recibir en la Comunitat Valenciana", ha subrayado.

Cano ha puesto como ejemplo que la segunda pista en el aeropuerto de Málaga "se hizo cuando estaban en 12 millones de pasajeros". "Aquí, estamos ya en los 20 millones, prácticamente. Faltaron 50.000 el año pasado para alcanzar esa cifra y todavía no está ni planteada. Y, por tanto, vamos a llegar tarde, pero también vamos a llegar tarde en la ampliación de esa terminal de Valencia. Estamos por encima de los 12 millones de pasajeros y tampoco ha llegado", ha agregado.

Del mismo modo, ha señalado que el aeropuerto de Alicante "es el único que no tiene una conexión a través de tren con las ciudades y esto también dificulta la llegada". "Con eso, seguimos avanzando, seguimos trabajando y, desde luego, por parte del Gobierno de Juanfran Pérez Llorca, estamos en diálogo constante con el sector para definir las estrategias de manera conjunta que es como se debe trabajar", ha apostillado.

PLAN DE RESILIENCIA TURÍSTICA ANTE EMERGENCIAS EN VALÈNCIA

El Ayuntamiento de València, por su parte, ha asistido a la World Travel Market para presentar el plan de resiliencia turística ante situaciones complejas de emergencia, "el primero de toda España". Así lo ha explicado, en declaraciones a los medios, la concejala de Turismo, Innovación e Inversiones, Paula Llobet.

Según ha señalado, este plan crea un software para poder tener un contacto directo con todo el sector turístico en caso de una emergencia. "Los turistas son unas personas que, cuando tienen una emergencia, se encuentran fuera de su ámbito local, que no tienen esa red de apoyo, que probablemente muchos no conozcan ni el idioma, y necesitan que en una emergencia la información les llegue de forma pormenorizada, en una forma que lo entiendan, en su idioma", ha abundado.

Para ello, a través tanto del cuerpo consular como de un software que el consistorio ha creado con todas las infraestructuras turísticas se han establecido unos protocolos para transmitir información.

"El otro objetivo de este plan de residencia turística --ha proseguido-- es poner todo el ecosistema turístico a servicio de los propios vecinos de València". En momentos de emergencia, ha continuado, "muchas veces nuestros propios vecinos se quedan sin dónde dormir esa misma noche".

"Y lo que queremos hacer es tener automatizado todo un proceso que nos diga cuántas camas hay disponibles en la ciudad para poder realojar a todas esas personas y poder trabajar con todo el sector turístico en este sentido. También, por supuesto, con la restauración", ha apuntado.

En otro orden de cosas, Llobet ha subrayado que las cámaras ubicadas en diferentes puntos turísticos de la ciudad para obtener mapas de calor e información sobre los flujos de personas y poder gestionarlos de forma más eficiente ya están instaladas. "Ahora, lo que estamos haciendo es generar todos los cuadros de mando para poder tener todos esos datos y empezar a utilizarlos para la gestión", ha finalizado.