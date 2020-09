De Ausiàs March a Obama: las 11 citas de Ximo Puig en su discurso sobre el presente y futuro de la Comunitat

VALÈNCIA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Desde el clásico de la literatura valenciana Ausiàs March hasta el expresidente estadounidense Barack Obama, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha echado mano de 11 citas para reforzar sus planteamientos en torno a la igualdad, la ecología o el futuro en el discurso de 1 hora y 22 minutos que ha pronunciado en el Debate de Política General en Les Corts.

En concreto, al referirse al dolor y tristeza que ha conllevado la pandemia de Covid-19 ha recurrido a Ausiàs March: "Una gran dolor que llengua no pot dir" ("No expresará la lengua el gran dolor"). Asimismo, para dar fuerza a su defensa de la igualdad, ha remarcado que el historiador británico Tony Judt ya dijo que "no importa lo rico que sea un país, sino cómo de desigual es".

Ha rescatado también las palabras de Obama: "Por mucho que el gobierno pueda hacer, y debe hacer mucho, en última instancia es la fe y la determinación de la gente lo que sustenta esta nación". Y ha mostrado su confianza en el pueblo valenciano.

En sus apelaciones al diálogo y la unidad, Puig ha parafraseado al escritor israelí Amos Oz, que dijo que "llegar a un acuerdo es sinónimo de vida", y también al mexicano Juan Rulfo para advertir: "Nos salvamos juntos o nos hundimos separados".

"El futuro no se improvisa", ha dicho Puig haciendo uso de esta reflexión de la filósofa Adela Cortina, y también ha rechazado el recurso a las banderas en el debate político, como decía el poeta Marc Granell: "Son coartadas sublimes que inflaman los corazones y aplastan los cerebros".

Siguiendo con ilustres de las letras, ha utilizado una reflexión de José Saramago para defender las políticas 'verdes': "Soy nieto de un hombre que, al presentir la muerte, bajó al huerto y fue a despedirse de los árboles que había plantado y cuidado, llorando y abrazándose a cada uno de ellos, como si de un ser querido se tratara".

También ha recurrido al historiador alicantino Rafael Altamira para preguntar a los presentes e incitar a la reflexión: "¿Qué has hecho tú para que tu patria sea mejor cada día, más rica, más culta, más trabajadora, más libre, más respetuosa con las leyes, más anhelosa de progresos, más llena de sentido humano?".

Y ha señalado también que, tal y como dice la escritora americana Cynthia Ozick, "el verdadero problema no reside en lo que está pasando, sino en aquello que no está pasando", en referencia a los temas que se ha 'tragado' la pandemia. Respecto a la situación de la migración, ha señalado que coincide con la presidenta de la Comisión Europea cuando dice que "salvar vidas en el mar no es opcional".