La Autoridad de Transporte Metropolitano dice que el metro nocturno podrá mejorar cuando lleguen más recursos

El PP abandona la comisión al considerar que la directora gerente no contestaba sus preguntas y el resto de grupos condenan esa actitud

La directora gerente de la Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia (ATMV), María Pérez, ha afirmado este martes que el servicio nocturno hasta las 2.30 horas en Metrovalencia durante los fines de semana y festivos se financiará a través de los 10 millones que la entidad recibe del Estado y ha señalado que "ha venido para quedarse" y es "similar al de otras áreas españolas y europeas" como Madrid y París.

"A mí también me gustaría que en un futuro pueda ser ampliado a un horario más generoso como el de Barcelona o Nueva York, pero también que contara con los recursos con que cuentan otras ciudades, se puede mejorar cuando los recursos que lleguen sean suplementarios", ha dicho durante su comparecencia en la comisión de Obras Públicas, Infraestructuras y Transportes en Les Corts Valencianes.

Pérez ha comparecido, a petición del PP, para explicar las principales líneas de actuación de la entidad y ha señalado ante las preguntas de los grupos que la misión de la ATMV no es ejecutar, sino planificar, y que por tanto será Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) quien gestionará los recursos humanos "como considere" y quien realizará "si es necesario nuevas contrataciones".

En cualquier caso, ha indicado que si se ha anunciado esa ampliación del servicio es porque previamente se ha estudiado la viabilidad.

También de esos 10 millones para la autoridad que constan en los Presupuestos del Estado de 2018 se financiará el transporte urbano de todos los municipios que dispongan del mismo en el área metropolitana, dinero que "por primera vez llegará a los de menos de 50.000 habitantes".

Según ha dicho, la llegada de esos 10 millones no es tal porque hasta ahora València y Paterna recibían 6,7 millones por las partidas de haciendas locales, pero la financiación a la ATMV es incompatible con esa financiación y por eso la financiación neta que llega no es de 10 millones, sino de 3,6. También ha criticado que en el caso valenciano, y no en otras áreas, se ponga como condición que la Generalitat deba aportar esa misma cantidad.

La directora gerente ha destacado el papel de la autoridad para "visibilizar" y "acabar con la infrafinanciación del transporte metropolitano de Valencia" y ha indicado que los 10 millones que se incluyeron en los presupuestos vía enmienda son "claramente insuficientes", por lo que seguirán reclamando una aportación estatal que alcance por lo menos los 38 millones de euros. "Esperamos que los recursos estatales mejoren y los esfuerzos en frecuencias y tarifas puedan ser más ambiciosos", ha agregado.

EL PP ABANDONA LA COMISIÓN

En el turno de preguntas el diputado del PP Alfredo Castelló ha planteado una serie de cuestiones a la directora sobre asunción de competencias locales, las aportaciones del Estado y la Generalitat, la "cesión" de parte de esos 10 millones a FGV, el plan inmediato de actuación o la encuesta sobre movilidad, entre otras.

Tras la respuesta de la directora, ha considerado "una vergüenza" que, a su entender, no se haya dado respuesta a todas las cuestiones y ha pedido su dimisión, anunciando también que pedirán que acuda la consellera del ramo, María José Salvador, para hacerle esas mismas preguntas. "Esto es indecente, venir a comparecer porque se lo ha pedido un grupo y no comparecer es una vergüenza, este grupo se va a levantar y se va a ir, si le falta el respeto a esta institución, nos vamos", ha zanjado, momento en el que los 'populares' han abandonado la sala.

Los grupos del Botànic han condenado este comportamiento, que han calificado de "espectáculo" o "indecente" y Cs ha criticado las formas de los 'populares'. Antonio Montiel (Podemos) ha señalado que se trata de "una actuación deliberada" que no había visto en sus tres años en Les Corts, mientras Teresa García (Compromís) ha lamentado la "mala educación del PP, que no tiene autoridad para pedir su dimisión porque su gestión es cero" y Sandra Martín (PSPV) ha censurado las formas del PP cuando "los culpables reales de la situación actual son ellos".

INTEGRACIÓN DE TARIFAS Y MAPA CONCESIONAL

Grupos como Podemos y Compromís han preguntado a la directora gerente sobre la integración tarifaria en el área metropolitana y sobre el mapa concesional de transporte por carretera, y Montiel ha cuestionado que los 10 millones estatales puedan "estirarse" tanto como para financiar incluso la ampliación del horario del metro.

Desde Cs, María José García ha mostrado sus dudas respecto a la reivindicación de los 38 millones y los socialistas han hecho hincapié en las demandas de intermodalidad de los municipios, aunque ha resaltado lo "costoso" de poner en marcha una autoridad que el PP "deshizo".

Pérez ha admitido que "constituir una entidad administrativa desde cero conlleva un trabajo importante" y ha explicado el resultado de las encuestas de campo sobre movilidad en el área metropolitana, que revela que en ella se realizan más de 4 millones de desplazamientos diarios y una parte importante, más del 30%, se concentran dentro de la ciudad de València y otro 30% dentro de los municipios, con especial incidencia de las relaciones radiales.

Además, ha destacado que existe una situación de partida "muy positiva" en cuanto a los desplazamientos a pie y en bici, que son "alrededor del 40%", por lo que se apostará por potenciar los itinerarios ciclopeatonales.

Sobre la integración tarifaria, ha indicado que existen bonos coordinados pero su penetración de uso es "escasa", algo "bastante sorprendente" y que es "reflejo de la política de transporte de los últimos tiempos" cuando, "ante la inexistencia de un órgano de coordinación, cada administración actuaba como un coto cerrado, sin tener en cuenta las ineficiencias". "En 2018 esa inercia se empieza a romper con esta apuesta por la autoridad", ha asegurado.