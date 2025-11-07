AVA-Asaja pide el etiquetado europeo del arroz y la cláusula automática a partir de 200.000 toneladas

VALÈNCIA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) presidida por Cristóbal Aguado ha trasladado a europarlamentarios españoles y a la Representación Permanente de España en la Unión Europea (REPER) medidas objeto de presión ante las instituciones comunitarias como la obligatoriedad de etiquetar en el arroz el origen UE/no UE, la aprobación de una cláusula de salvaguardia automática del arroz que se active a partir de la entrada anual de 200.000 toneladas procedentes de los países del tratado EBA (Todo menos armas), y la actualización de los aranceles.

Según ha informado la organización agraria en un comunicado, el sector arrocero está solicitando "desde hace mucho tiempo" la obligatoriedad de etiquetar el origen del arroz ya que "muchos operadores han tratado de vender arroz asiático como si fuera valenciano, usando imágenes tradicionales de Valencia y la Albufera que pueden confundir a los consumidores", ha recordado.

Así, en estos momentos "críticos" para el cultivo del arroz, los representantes de la industria ya no se oponen a un etiquetado UE/no UE, por lo que AVA-Asaja ha pedido aprovechar el consenso alcanzado entre productores e industriales para regular esta obligatoriedad, del mismo modo que ya se aplica en otros productos agrarios.

Respecto a la cláusula automática del arroz, AVA-Asaja ha exigido en Bruselas que el mecanismo contemple un umbral máximo de importaciones sin arancel de los países EBA de 200.000 toneladas por año para ser activado, puesto que se trata del volumen a partir del cual productores e industriales consideran que las importaciones presionan a la baja los precios en origen.

El COPA-COGECA ha logrado que la presidencia danesa presente una oferta al Trílogo, que se reunirá el próximo 1 de diciembre, pero esta propuesta eleva el suelo de activación a 600.000-700.000 toneladas, similar o incluso más que las importaciones de Camboya y Myanmar de este año que han hundido un 15% las cotizaciones, ha indicado la organización.

Aguado ha afirmado que "esa cifra es una tomadura de pelo, un caballo de Troya, porque tener una cláusula que no sirve para nada es mucho peor que no tener nada y poder seguir negociando un mecanismo que sí resulte operativo y útil para todo el sector".

En este sentido, AVA-Asaja ha instado a los países productores de arroz (Italia, España, Grecia, Portugal, Francia, Rumanía, Bulgaria y Hungría) a conseguir una minoría de bloqueo a fin de renegociar la cláusula automática atendiendo a las necesidades reales de los arroceros europeos.

Por último, la organización agraria ha manifestado la "necesidad" de poner al día los aranceles de importación del arroz, "ya que se establecieron en los reglamentos adoptados entre 2004 y 2006 y después de 21 años siguen sin ser actualizados, pese a que el acuerdo de la Organización Mundial del Comercio permitiría duplicarlos automáticamente". La asociación entiende que dichos aranceles deben tener en cuenta la inflación registrada durante todo este periodo.