AVA calcula que un año después de la dana aún queda un 40% del sector agrario por recuperar

AVA-ASAJA estima que un año después de la DANA aún queda un 40% del sector agrario por recuperar - AVA-ASAJA

Exige acelerar el pago de compensaciones y acometer obras hidráulicas de cara a futuras riadas

VALÈNCIA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) estima que aún queda más del 40% de las explotaciones, empresas e infraestructuras agrarias por recuperar su estado previo a la dana del pasado 29 de octubre, que arrasó gran parte de la provincia de Valencia y provocó 229 fallecidos.

A punto de cumplirse el primer aniversario de la catástrofe, la organización agraria remarca que "las obras de reconstrucción van para largo, pese al esfuerzo de las administraciones, sobre todo del Ministerio y la Conselleria de Agricultura, y siguen pendientes las infraestructuras hidráulicas que la dana ha evidenciado que hacían falta para minimizar el impacto ante futuras riadas".

En un comunicado, AVA expone que las explotaciones ganaderas fueron las primeras en ser reparadas, casi en su totalidad, debido a la urgencia de seguir alimentando a los animales. Los principales accesos a las fincas y las entidades de riego también recibieron una atención prioritaria a fin de garantizar el riego y labores esenciales de los cultivos.

Sin embargo, advierte que miles de campos (principalmente de viñas, cítricos, olivar, etc.) todavía no están completamente reconstruidos, así como invernaderos, viveros, instalaciones de riego e infraestructuras particulares y colectivas (caminos rurales, muros, acequias, vallas, etc.)

En la mayoría de los casos, explica AVA, los agricultores han optado por solicitar la ayuda del Ministerio --peritada por la empresa pública Tragsa-- para agilizar las reparaciones de sus explotaciones por sus propios medios o contratando a terceros. Señala que "la tardanza en recibir estas compensaciones está retrasando estas obras, en caso de tenerlas concedidas, ya que muchos afectados no han sido ni siquiera incluidos en los listados de beneficiarios".

En cuanto a los agricultores que han decidido esperar a que Tragsa realice las reparaciones, la entidad indica que el plazo de espera se puede prolongar "durante meses e incluso años, dado el ingente trabajo que tiene por delante". Pone como ejemplo el arroz, del que unas 120 hectáreas de cultivo no pudieron ser sembradas y se prevé que las reparaciones concluyan a tiempo para volver a ser productivas de cara a la próxima campaña.

300 HECTÁREAS DE CULTIVO SIGUEN ARRASADAS

Además, más de 300 hectáreas de cultivo, según informó la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) al sector, continúan arrasadas junto a cauces y van a pasar a Dominio Público Hidráulico (DPH), por lo que no volverán a ser productivas.

AVA-Asaja insiste en pedir al Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) que apruebe una línea adicional de ayudas a estos damnificados para compensar la pérdida de la propiedad de sus terrenos.

"Un año después de la dana crece la preocupación por la lenta reconstrucción en las áreas rurales más gravemente afectadas. A pesar de que Tragsa emplea todos los recursos que ha podido encontrar, está más centrado en la red de caminos y hay campos que tardarán uno o dos años en reiniciar la recuperación del arbolado y, en algunos casos, se habrán perdido", manifiesta el presidente de la organización, Cristóbal Aguado.

Aguado también advierte que "las cañas arrastradas de los barrancos a los campos también están brotando por todas partes y su erradicación será un gran problema". Y subraya: "La rentabilidad agraria ya era complicada. Ahora, tras la dana, si no se actúa rápidamente, cundirá el desánimo y el abandono sobre todo en agricultores de edad muy avanzada o con parcelas pequeñas".

INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS

La "prioridad" de AVA continúa siendo acelerar la recuperación "al máximo" y realizar aquellas infraestructuras hidráulicas que lleva reivindicando desde hace 40 años "y que son necesarias para evitar tantos daños materiales y vidas humanas": "Hay que construir más presas, diques, conexiones de cauces, canalizaciones desde las desembocaduras de los ríos de aguas sobrantes a cabecera y autopistas del agua".

Paralelamente, ve necesario mantener una gestión "más razonable" de los cauces y barrancos que contemple una mayor limpieza, "en lugar de multar a los agricultores que quitan cañas para darles un uso tradicional", para dar salida a los caudales súbitos y atenuar desbordamientos. "Tenemos que aprender las lecciones de la dana para que, cuando haya otras, no vuelva a suceder una tragedia de estas dimensiones tan catastróficas"", concluye.