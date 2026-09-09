Avetid invita al público a descubrir la "ilusionante" temporada 2026-2027

La Associació Valenciana d'Empreses d'Arts Escèniques (Avetid) impulsa, un año más, 'Les arts escèniques valencianes... Comencem!', - V.A. JIMENE

VALÈNCIA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Associació Valenciana d'Empreses d'Arts Escèniques (Avetid) impulsa, un año más, 'Les arts escèniques valencianes... Comencem!', la campaña con la que invita a descubrir la Temporada 2026-2027 en las salas y teatros de la Comunitat Valenciana.

La iniciativa lanza al público un mensaje "con mucha fuerza": "Esta temporada, el escenario también es tuyo". "Septiembre es ilusionante porque descubrimos todo lo que han preparado los teatros y salas de Castelló, València y Alicante, y nuestras compañías con sus giras. Desde Avetid queremos animar a todo el mundo a echarle un vistazo a la programación y a dejarse sorprender por las propuestas, porque encontrarán espectáculos para todos los públicos y para cualquier ocasión", ha señalado la presidenta del colectivo, Mª Ángeles Fayos.

Con imagen gráfica firmada por Laura Valero que ilustra el dinamismo de la escena, 'Les arts escèniques valencianes... Comencem!' hará oficial el inicio de la temporada con su acto central el 14 de septiembre en el Teatre El Musical (TEM). El emblemático teatro del Cabanyal acogerá a las 53 empresas socias de Avetid, asociaciones compañeras del sector y representantes institucionales del mundo de la cultura, que disfrutarán de una propuesta llena de sorpresas con el concierto culinario 'La gula', de Eva Mir y Olga Hernández, como plato fuerte.

"No solo nos dirigimos al público: vamos a ilusionar a las salas. Queremos recordarles que gracias a sus equipos disfrutamos de propuestas de primer nivel, y que son un trampolín para la creación contemporánea y para profesionales de larga trayectoria. Un motor económico esencial en la Comunitat Valenciana que merece toda la visibilidad posible", subraya Fayos.

La presidenta ha agradecido la colaboración y apoyo institucional continuado del Ayuntamiento de València, a través de la concejalía de Acció Cultural; y del TEM, en iniciativas como esta.

Esta es una de las iniciativas más visibles de Avetid, pero no es puntual. La asociación sin ánimo de lucro coordina, representa, gestiona y defiende los intereses de sus 53 empresas asociadas de toda la Comunitat Valenciana desde hace más de treinta años, adaptándose a los desafíos del sector.

Además de impulsar campañas para acercar al público la danza, el circo, las artes de calle y el teatro, como 'Comencem' o Cap Butaca Buida en territorio valenciano, promociona y proyecta las artes escénicas valencianas con la organización de ruedas de negocio y encuentros y la presencia activa en ferias y festivales de referencia dentro y fuera de la Comunitat Valenciana, como la Mostra de Teatre d'Alcoi y Mercartes.

Todo ello, destacan, con el objetivo de "facilitar el contacto, la circulación de espectáculos, la generación de oportunidades y las redes profesionales entre compañías y programadores".