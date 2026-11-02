Aviso amarillo por lluvias en el litoral de Alicante y Valencia

Archivo - Estado de la playa de Alicante tras unas fuertes lluvias - Roberto Plaza - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo (peligro bajo) por lluvias para este martes en el litoral de Alicante y Valencia.

En concreto, el aviso amarillo estará activado en el litoral sur de Alicante durante toda la jornada, desde esta medianoche hasta el final del día. Se prevé una precipitación acumulada de 30 litros por metro cuadrado en una hora, con chubascos que pueden ir acompañados de tormenta.

Por su parte, tanto en el litoral norte de Alicante como en el litoral sur de Valencia el aviso amarillo está activado a partir de las 20 horas de este martes, hasta las 15 horas del miércoles, por lluvias de 20 litros por metro cuadrado en una hora y 60 litros en 12 horas.