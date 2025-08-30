Avistan un flamenco en la desembocadura del río Mijares

CASTELLÓ, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La guardería rural del Consorcio de la desembocadura del río Mijares ha confirmado este sábado por la mañana un avistamiento de un flamenco (Phoenicopterus roseus) joven en el cauce, en una zona poco caudalosa de unos 30 centímetros de profundidad, próxima a la laguna de Almassora y a la depuradora.

En un comunicado, la entidad ha recordado que en 2020 se detectó la presencia de otro ejemplar de la misma especie, en lo que han calificado de un "acontecimiento excepcional por la rareza de la especie en este enclave".

El Consorcio río Mijares ha puesto en valor la "gran relevancia" de este hallazgo, ya que considera que "pone de relieve la calidad ambiental del humedal y su papel como punto estratégico de descanso y alimentación para aves acuáticas".