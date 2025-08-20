La AVL lamenta la muerte del lingüista canadiense Joseph Gusloy, medalla de la institución e hijo adoptivo de Enguera

Es autor de la "joya" que describe la particularidad de las hablas valencianas de origen castellanoaragonés de la comarca

VALÈNCIA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) ha expresado este miércoles su pésame a los familiares y amigos del lingüista canadiense Joseph Guslpy, medalla de la institución en 2018, hijo adoptivo de Enguera en 2013 y doctor honoris causa por la Universitat de València en 1999, entre otros reconocimientos. Gusloy estudió y dio a conocer las distintas hablas valencianas de origen castellanoaragonés de la comarca de Enguera y es autor de la "joya lexicográfica" que las describe, según señala la institución.

La AVL ha expresado en sus redes sociales su pesar por la muerte de Gulsoy, fallecido cuatro días después de cumplir los cien años. Nacido en Ordu (Turquía) en 1925, emigró de joven a Norteamérica y se formó académicamente en las universidades de Vancouver, Toronto y Chicago, según recoge la UV en su web. Profesor en 1958, en 1959 se nacionalizó en Canadá, donde en 1970 fue nombrado catedrático del Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Toronto.

Ha estudiado y editado el 'Diccionario valenciano-castellano de Manuel Joaquim Sanelo' (1965); ha publicado artículos sobre lingüística catalana y castellana, como 'La lexicografia valenciana (1959-62)', 'L'evolució de la terminació adjectival-IDUS en català (1981)' y 'Estudis de gramàtica històrica (1993)' y ha colaborado en el 'Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana' y en el 'Onomasticon Cataloniae' de Joan Coromines.

En 1989 fue galardonado con el premio Ramon Llull del Institut d'Estudis Catalans y el premio Catalònia. Miembro del Institut d'Estudis Catalans desde 1994, fue investido doctor honoris causa por la Universitat de Barcelona en 1998 y en 1999 por la UV.

La AVL recuerda que en julio del año pasado la entidad presentó en el Ayuntamiento de Enguera su "obra magna": 'Els parlars d'Énguera, Anna, Xella, Bolbait, Navarrés, Quesa i Bicorb. El Vocabulario de Enguera y de la Canal de Navarrés', una obra que describe las particularidades lingüísticas de las hablas valencianas de origen castellanoaragonés de esta comarca. Se trata de la culminación del proyecto que, gracias al impulso inicial de Joan Coromines, inició Joseph Gulsoy a principios de los 60 del siglo pasado.

Los datos que integran este repertorio léxico --formado por cerca de 6.700 entradas-- provienen, de una parte, de las entrevistas personales hechas desde 1962 por el propio autor en repetidas visitas a los pueblos de la comarca; a través de correspondencia personal con informadores locales y de datos extraídos de las fuentes escritas de la literatura enguerina publicada desde finales del XIX (sainetes, piezas teatrales, relatos de temas variados), sobre todo en las revistas locales 'A Nuestros Jóvenes' (entre 1944 y 1958) y 'Enguera' (a partir de 1958).

Se trata, según la AVL, de una "joya lexicográfica" que no solo incluye los datos habituales en este tipo de repertorio (categoría léxica, definición, diferentes acepciones de cada palabra), sino que incorpora también una información adicional "muy valiosa", como los ejemplos de uso procedentes de la literatura popular; de las entrevistas o de las "detalladísimas explicaciones" de carácter etimológico que, en muchos casos, "complementan" o "revisan" sus propias aportaciones o las de Joan Coromines.

"VALENCIANO NATURALIZADO EN ESPÍRITU Y CONVICCIÓN"

Sanchis Guarner le definió como "valenciano naturalizado en espíritu y convicción" y el exacadémico de la AVL Emili Casanova dijo de él, en el acto de entrega de la medalla de la institución, que era el "gran discípulo Coromines, el mejor filólogo de nuestra lengua no nativo" y uno de los tres más importantes de la actualidad junto con Germà Colón y Joan Veny.

En la presentación del libro, la presidenta de la AVL, Verònica Cantó, aseguró que 'Els parlars de la Canal de Navarrés' ilustran "un fenómeno complejo --el de las hablas de frontera-- que da testimonio de la interacción entre las lenguas vecinas que se interrelacionan y se enriquecen mutuamente y que ha generado un legado cultural que es necesario dar a conocer y preservar, un patrimonio extraordinariamente valioso tanto para los habitantes de la comarca como para todos los valencainos".