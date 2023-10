La AVT introduce la cita previa con solo una hora de antelación para la realización de trámites tributarios

VALÈNCIA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agència Tributària Valenciana (ATV) va a completar la asistencia que presta a las personas contribuyentes con la implementación de dos novedades. Por un lado, la ciudadanía va a poder solicitar cita previa con solo una hora de antelación, tanto para ser atendida de forma presencial como de manera telefónica a través del servicio 'La ATV le llama', siempre y cuando haya citas disponibles.

Esto significa que las personas contribuyentes podrán plantear consultas o recibir asistencia en la cumplimentación de algún modelo tributario en el mismo día. De esta manera, la ATV "garantiza una rápida atención", según informa la Generalitat.

Por otro lado, y en lo que respecta al modelo 650 sobre el Impuesto de Sucesiones, se ha introducido la posibilidad de resolver dudas y recibir asistencia en su cumplimentación también de manera presencial, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos: que no se otorgue la representación a profesionales, el número de bienes no sea superior a 10, y que no existan más de cinco personas herederas, entre otros aspectos.

Los supuestos en los que el servicio de asistencia para la cumplimentación del modelo 650 no se preste de forma presencial se pueden consultar en el apartado de Servicios a la ciudadanía y solicitud de cita previa de la página web de la ATV.

La directora general de la Agència Tributària Valenciana, Sonia Díaz, ha destacado que estas actuaciones "se engloban dentro del camino emprendido por la ATV de contar con una administración tributaria moderna, ágil y cercana a la ciudadanía, que pueda asistir de forma rápida y eficiente a los contribuyentes".

En este sentido, Sonia Díaz ha puesto de relieve el papel de la Administración "que debe trabajar de forma continua para ayudar a la ciudadanía a facilitarle el cumplimiento de sus responsabilidades fiscales sin la presión de las sanciones o los recargos", ha dicho.

PLAN PLURIANUAL DE GESTIÓN

Esta actuación de mejora de los servicios de atención a la ciudadanía se enmarca en el Plan Plurianual de Gestión de la Agencia Tributaria Valenciana para el período 2020-2023, concretamente en su objetivo de mejorar la asistencia personalizada en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, mediante el desarrollo, principalmente, del servicio de cita previa.

Además, próximamente el servicio de asistencia presencial del modelo 650 del Impuesto sobre Sucesiones se extenderá a las 62 oficinas liquidadoras de distrito hipotecario --Registros de la Propiedad-- presentes en todo el territorio de la Comunitat Valenciana.