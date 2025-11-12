El Ayuntamiento de Alicante acondicionará una parcela para el nuevo aparcamiento de 135 plazas en el mercado de Babel - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante va a iniciar la próxima semana las obras de acondicionamiento de una parcela de servicio público en el mercado municipal de Babel para realizar un aparcamiento en superficie con doble control de acceso de 135 plazas, una vez aprobado en junta de gobierno el plan de seguridad y salud que va a permitir ejecutar esta actuación en los próximos dos meses con un presupuesto de 129.917 euros.

Ante el inicio de estos trabajos, la concejala de Mercados, Lidia López, ha mantenido una reunión en el centro social Isla de Cuba con los responsables de los puestos del mercadillo de Babel, que se celebra cada semana los jueves y sábados, y que quedan dentro del perímetro de las obras, con el fin de "informarles de su traslado provisional mientras se ejecutan", según ha indicado el consistorio en un comunicado.

Concretamente, son un total de 32 puestos de venta, principalmente de frutas y verduras, y se ha propuesto que se ubiquen, durante los próximos dos meses, en el tramo de la calle Miguel Hernández comprendido entre la de Asilo y la de Hermanos Machado.

Esta actuación se enmarca dentro de un acuerdo alcanzado por el equipo de gobierno del PP con el grupo municipal Vox, que está en la oposición, y que fue aprobado en la segunda modificación de créditos en julio. El ejecutivo alicantino ha destacado que la iniciativa la han "impulsado" las concejalías de Mercados y Comercio y Urbanismo.

DOBLE ACCESO AL APARCAMIENTO DE BABEL

La empresa Mediterráneo de Obras y Asfaltos va a realizar las obras del nuevo aparcamiento, que previsiblemente contará con un doble acceso desde la calle Asilo con barreras automáticas electromecánicas, manteniendo la entrada para comerciantes desde la de Pardo Gimeno, así como los actuales accesos peatonales.

En total, se ha proyectado un aparcamiento con 53 plazas para automóviles, cuatro para motocicletas y dos para personas con movilidad reducida (PMR). Además, en la zona de estacionamiento de mercadillo, también se ha proyectado aparcamiento con acceso desde la calle Pardo Gimeno, con 64 plazas para automóviles, diez para motocicletas y dos para PMR.

El consistorio ha remarcado que el mercado municipal de Babel es "el segundo más grande de la ciudad de Alicante". Inaugurado en 1972, dispone de una superficie de más de 3.482 metros cuadrados con 52 unidades comerciales.