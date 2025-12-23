El Ayuntamiento de Alicante adjudica la compra de nuevo equipamiento para la Policía Local por 227.000 euros

Agentes de la Policía Local de Alicante - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado en su junta de gobierno la adjudicación de la compra de nuevo equipamiento para la Policía Local por 226.897 euros. De esta forma, los agentes dispondrán de nuevos chalecos antibalas, cascos de moto con 'bluetooth' y escudos antidisturbios.

Estas "mejoras" se suman a la próxima reforma del retén policial en Juan XXIII, que el equipo de gobierno del PP ha acordado con el grupo Vox, y a otras actuaciones de modernización del cuerpo de seguridad que alcanzan los 6,6 millones de euros en los dos últimos años, según ha informado la administración local en un comunicado.

En concreto, se ha aprobado la adjudicación del suministro de chalecos antibalas, anticorte y antipunzón con funda interior y exterior por 173.368 euros a Insigna Uniformes, cascos de motorista con 'bluetooth' integrado a la misma entidad por 50.218 euros y escudos antidisturbios con rótulo identificativo y bolsa portaescudo a Tac Duty por 3.310 euros.

La compra de vestuario especializado forma parte del conjunto de actuaciones para la renovación de la flota de vehículos, uniformes y equipamiento de protección personal que ha promovido la Concejalía de Seguridad, detalla el consistorio.

Dentro de esta modernización, el equipo de gobierno también ha aprobado este martes la convocatoria de un concurso público de tramitación urgente para contratar el suministro de terminales de radiocomunicaciones y accesorios para la Policía Local, Bomberos y Protección Civil, dividido en tres lotes, con un presupuesto base de licitación de 262.692,82 euros.