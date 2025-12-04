El Ayuntamiento de Alicante adjudica cuatro proyectos de modernización de áreas empresariales por un millón de euros

Imagen de archivo del alcalde de Alicante, Luis Barcala, con representantes de las EGM de áreas industriales de la ciudad - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha acordado este jueves, en una sesión extraordinaria, adjudicar los contratos de ejecución de las actuaciones de mejora y modernización en cuatro áreas industriales de la ciudad. Concretamente, en Pla de la Vallonga, Las Atalayas, Aguamarga y el área de influencia de Mercalicante, por importe de 1.081.549 euros.

A estas iniciativas se sumará "en breve" la actuación de puesta al día del espacio que gestiona la nueva entidad de gestión y modernización (EGM) Ocaña Avanza en la confluencia del Llano del Espartal con la autovía A-7 de circunvalación, preadjudicado en mesa de contratación por cerca de 350.000 euros, según ha detallado el consistorio en un comunicado.

El Ayuntamiento ha indicado que a través de la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social (Impulsalicante) ha conseguido para este 2025-2026 "ayudas del Ivace por importe de 2.152.706 euros para financiar actuaciones con carácter bianual de mejora e innovación de las cinco principales áreas industriales y enclaves tecnológicos de la ciudad" como son Las Atalayas, Pla de la Vallonga, Aguamarga, Llano del Espartal (Ocaña Avanza) y la zona de influencia de Mercalicante. Estas subvenciones alcanzan el 89 por ciento de las cantidades solicitadas por importe de 2.424.280,64 euros.

En la sesión extraordinaria de la junta de gobierno celebrada este jueves se ha adjudicado el contrato para cuatro de los proyectos que se van a llevar a cabo con estas ayudas. Concretamente, la construcción de un centro polivalente con espacios para reuniones, formación y servicios de oficina o adicionales al servicio de las empresas en el Pla de la Vallonga a la mercantil Esclapés e Hijos SL, por un importe de 614.549 euros. Todos los proyectos están financiados al 85% por el Ivace y cofinanciados por el Ayuntamiento con el 15% restante.

También se han adjudicado los concursos públicos para la instalación de cámaras de seguridad y vigilancia en el área industrial de Aguamarga a la mercantil Elecnor Seguridad SL, por 124.000 euros, y a la mercantil Aglomerados los Serrano SAU, por otros 124.000 euros, para ejecutar el proyecto de refuerzo del firme de calzada en las calles Dólar y Marco del área industrial de Las Atalayas.

Finalmente, el órgano de gobierno municipal ha adjudicado una cuarta actuación de asfaltado y mejora de la seguridad vial en el área empresarial de la zona de influencia de Mercalicante a la mercantil Pavasal Empresa Constructora SA, por importe de 219.000 euros.

Además, se ha preadjudicado en mesa de contratación, a falta de su ratificación por la junta de gobierno, la mejora de la iluminación urbana, instalación de cámaras de vigilancia y seguridad, adecuación de zonas verdes, mobiliario urbano, zonas deportivas y señalética de calles del área industrial del Llano del Espartal, en la EGM Ocaña Avanza, a la mercantil Sociedad Ibérica de la Construcciones Eléctricas SA, por 346.971,58 euros.

"PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES"

La concejala de Empleo y Fomento de Alicante, Mari Carmen de España, ha señalado que el Ayuntamiento "viene trabajando en la mejora y modernización de los diez espacios empresariales y de innovación existentes en la ciudad mediante un Plan Plurianual de Inversiones coordinado" con los EGM y "asociaciones empresariales de cada área".

Según el equipo de gobierno, "el desarrollo de este plan y sus diferentes proyectos viene liderado por Impulsalicante", en colaboración con la Concejalía de Empleo y Fomento, así como con las EGM de las áreas implicadas, "con el objeto de llevar a cabo esta planificación y avanzar en la redacción de los proyectos, su licitación y ejecución".