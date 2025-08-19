El Ayuntamiento de Alicante asegura que "se han superado las expectativas" de ocupación en el puente de agosto

ALICANTE, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Turismo del Ayuntamiento de Alicante, Ana Poquet, ha asegurado que "se han superado las expectativas" de ocupación turística en la ciudad durante el puente de agosto, a falta de conocer el dato oficial de la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos (APHA).

En estos términos se ha expresado este martes durante la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local, en la que ha ejercido como portavoz. A su juicio, el pasado día 15, festivo, unido al fin de semana, "ha sido un éxito" porque en la capital alicantina se han visto "muchos visitantes" durante estas jornadas.

Poquet ha recordado que en julio la ocupación fue del 89,1 por ciento y se situó dos puntos por encima del dato provincial. Además, ha indicado que la previsión para agosto es cercana al 90%, aunque "hasta que no acabe el mes" ese balance total con el dato definitivo no estará disponible.