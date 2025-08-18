El Ayuntamiento de Alicante atiende a 159 personas en el CAUS este fin de semana y mantiene el dispositivo por calor

Archivo - Imagen de archivo de agentes de la Policía Local de Alicante vigilando una playa de la ciudad - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha atendido este pasado fin de semana a 159 personas en el dispositivo especial establecido en el Centro de Acogida y Urgencias Sociales (CAUS) ante las altas temperaturas extremas. El operativo se mantiene este lunes, según ha informado el consistorio en un comunicado.

De esta forma, siguen activos y operativos el Plan Territorial de Emergencia Municipal (Ptema) y el Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) ante las temperaturas extremas previstas para esta jornada, que han llevado al Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat a establecer la alerta roja en el litoral sur de Alicante.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha señalado que "todas las medidas extraordinarias siguen vigentes" y ha pedido a los alicantinos que "extremen la precaución y presten especial atención a las personas mayores, a los niños, a las embarazadas y enfermos, más vulnerables ante las altas temperaturas".

Entre las medidas establecidas el sábado en el Cecopal y que se mantienen vigentes este lunes destaca "la prohibición absoluta de realizar fuegos artificiales o cualquier otro tipo de disparo pirotécnico en las partidas rurales del término municipal ante el riesgo extremo de incendios forestales".

Además, la prohibición se hace extensiva a la quema de rastrojos, prácticas agrícolas, uso de herramientas o cualquier actividad que pueda provocar la ignición de la vegetación en el ámbito rural y forestal.

ASISTENCIAS

Ante la persistencia de la ola de calor, el Ayuntamiento mantiene en vigor todas las medidas preventivas acordadas por el Cecopal en su reunión del sábado. Entre estas medidas figuran la apertura de 11.00 a 20.00 horas del CAUS para que sirva de refugio climático a las personas sin hogar, a las que se les ofrece comida, agua y un kit de protección solar, hidratación e higiene personal. El sábado utilizaron este recurso 78 personas y el domingo 81.

Según el consistorio, la Policía Local colabora "estrechamente" con Bienestar Social y el resto de servicios "para informar a los viandantes y usuarios de las playas de la necesidad de protegerse frente al sol, evitar la exposición directa y la práctica de ejercicio físico intenso en las horas centrales, además de hidratarse con frecuencia".

Al mismo tiempo, Parques y Jardines supervisa y refuerza la vigilancia de los parques y las zonas verdes, ya que las ramas de algunas especies arbóreas, especialmente los ficus, tienden a desprenderse a causa de las altas temperaturas y especialmente en episodios de olas de calor. En concreto, se controla la evolución y se refuerza la hidratación de los árboles del Portal de Elche, Gabriel Miró y Canalejas, entre otros enclaves.

Desde las áreas de Turismo y Seguridad, se intensifica por megafonía en las playas del término municipal la información sobre las altas temperaturas y las medidas preventivas, haciendo hincapié en la conveniencia de hidratarse, protegerse y evitar la exposición directa al sol en las horas centrales.

Dichos mensajes también se lanzan a través de los paneles que dan acceso a las playas y se mantendrán activas las alertas informativas y las recomendaciones preventivas. Todos los efectivos de la Policía Local, Bomberos, Protección Civil y demás servicios del Ayuntamiento siguen activos y vigilantes ante esta intensa ola de calor.