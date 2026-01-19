El Ayuntamiento de Alicante cierra de martes a viernes el aparcamiento del paseo de Gómiz por obras

Aparcamiento del Paseo de Gómiz en Alicante - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante cerrará desde este martes y hasta el próximo viernes el aparcamiento de la playa del Postiguet en el paseo de Gómiz, debido a las obras en la acometida del saneamiento que realiza Aguas Municipalizadas de Alicante.

Al mismo tiempo, la empresa mixta ha iniciado los trabajos de renovación de la red de alcantarillado en la avenida Condes de Soto Ameno y calles adyacentes en San Blas, que obligan a desviar el tráfico en varias fases, así como las líneas de autobús 5 y 12.

En un comunicado, el concejal de Movilidad Urbana, Carlos de Juan, ha pedido a los conductores "que extremen las medidas de precaución y calculen sus desplazamientos debido a las obras desde este lunes en la principal arteria que atraviesa el barrio de San Blas desde el centro hacia Doctor Rico, el cierre del 'parking' de la playa del Postiguet y las limitaciones al tráfico que producirá la tractorada anunciada para este jueves".

"En la semana del 26 al 30 de enero también se volverá a limitar a dos carriles, uno por sentido, en la ronda del castillo en la avenida Vázquez de Mella por las obras de pavimentación en calzada y mediana, por las obras de renovación de la red de saneamiento en esta arteria principal y calles aledañas", ha apuntado.

Según el consistorio, Aguas de Alicante trabaja con el objetivo de "poder adelantar" los trabajos en el aparcamiento de la playa del Postiguet, en el paseo de Gómiz, con el objetivo de que vuelva a poder estar operativa para el fin de semana.

"La zona ocupada afecta a la entrada al aparcamiento, por lo que impide el acceso a todo el recinto. Estas obras, que se calculan durarán cuatro días, no afectan a líneas ni paradas de transporte del autobús urbano", ha apostillado.

CORTE EN SOTO AMENO

Por otro lado, ha explicado que la "renovación integral" por estado de conservación de la red de alcantarillado por parte de Aguas de Alicante en la avenida de los Condes de Soto Ameno y calles adyacentes del barrio de San Blas se realizará en dos fases y se prolongarán hasta el mes de mayo, con una alternativa para la circulación que se articula a través de las calles Cardenal Belluga, Bono Guarner y Antonio Martín Trenco.

La primera fase de las obras que comienzan este lunes afectan al tramo inferior de Soto Ameno y contemplan la ocupación completa de la calzada con corte de tráfico entre las calles Santa Felicitas y Santa Isabel.

De otro lado, la segunda acometerá la renovación integral del colector en el tramo superior de la avenida, una vez finalizada la primera, y "para favorecer la circulación se permitirá el giro a la derecha para subir al Castillo de San Fernando y el Instituto Miguel Hernández a través de la calle Blas de Loma".

TRACTORADA

Por otro lado, el concejal Carlos de Juan ha avisado de que el tráfico rodado "se verá afectado" el próximo jueves en Alicante por una manifestación de tractores que recorrerá las principales vías del centro de la ciudad, entre las 11.30 y las 13.00 horas. Por ello, Tráfico lanzará una nueva alerta 'push' desde la aplicació 'Alicante se mueve' a los usuarios registrados, para evitar el paso por las calles afectadas por la protesta.

De acuerdo con el Ayuntamiento, está previsto que unos 120 tractores discurran por avenida de Aguilera, plaza de la Estrella, avenida de la Estación, plaza de Luceros, Federico Soto, Doctor Gadea, Maisonnave, Óscar Esplá, Explanada del Puerto, plaza Puerta del Mar y plaza del Arquitecto Miguel López.

ALERTA EMERGENTE

Al mismo tiempo, la Sala de Control de Tráfico del Ayuntamiento ha iniciado también este lunes las pruebas del mecanismo de aviso mediante alerta 'push', un mensaje emergente remitido a los usuarios registrados en dicha aplicación, para advertir del corte de tráfico en la avenida Condes de Soto Ameno.

Para recibir estas alertas emergentes es necesario registrarse en 'Alicante se mueve', aplicación activada para dispositivos Android y que "en breve" también estará disponible para iPhone, y marcar las casillas autorizando este tipo de envíos y otras notificaciones.

Se puede acceder a toda la información del tráfico en la ciudad y sus incidencias, aparcamientos, líneas de autobús, así como recibir notificaciones sobre el tráfico, a través de la aplicación y la web https://movilidad.alicante.es/.