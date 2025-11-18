El Ayuntamiento de Alicante "colaborará" con el Gobierno en el acto de reconocimiento como Lugar de Memoria Democrática

Archivo - Acto institucional celebrado en 2025 por el aniversario del bombardeo del Mercado Central de Alicante el 25 de mayo de 1938 - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha señalado que el ayuntamiento de la ciudad colaborará con el Gobierno de España en el acto por el reconocimiento de la capital alicantina como Lugar de Memoria Democrática a raíz de la declaración realizada por el Ejecutivo central.

"Nos han pedido colaboración para celebrarlo y nosotros colaboraremos con el Gobierno de España en esa celebración", ha apuntado el primer edil este martes en declaraciones a los medios de comunicación al ser preguntado por una valoración de este acontecimiento.

Según Barcala, entre las conmemoraciones previstas está instalar "otra placa más" en la plaza 25 de mayo en conmemoración del bombardeo del Mercado Central por parte de la aviación fascista italiana durante la Guerra Civil y tras el que murieron más de 300 civiles el 25 de mayo de 1938.

El primer edil ha indicado que "no" tiene inconvenientes en "seguir conmemorando el recuerdo a unas víctimas" que "son absolutamente" de "todos", por una "desgracia" padecida por "todos" y unos fallecidos que "dolieron absolutamente a todos los alicantinos". "Eran alicantinos y esos alicantinos nos duelen a todos", ha apostillado.

"Si uno echa la vista atrás encontrará vínculos muy importantes en ese dolor y en esa sangre", ha añadido Barcala, que ha insistido en que este hecho "no se debe olvidar nunca", aunque ha valorado que "tampoco se debe patrimonializar lo que es de todos". "La memoria y el recuerdo de todos para todos", ha zanjado.