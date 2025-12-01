El Ayuntamiento de Alicante y comerciantes impulsan 20 jornadas para "revitalizar" el comercio local en Navidad

El Ayuntamiento y comerciantes impulsan 20 jornadas para "reactivar" el comercio local en Navidad - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante, junto con asociaciones comerciales de la ciudad, ha presentado este lunes una campaña de dinamización de Navidad que se va a poner en marcha en diciembre para "revitalizar el comercio local". En total, se han organizado 20 jornadas en barrios, mercados y mercadillos.

Bajo el lema, 'La Navidad que más sonríe', está previsto llevar a cabo actividades, espectáculos, talleres navideños, animación, juegos, música, 'photocalls' y realidad virtual en las calles y plazas de ciudad del 13 al 30 de diciembre, en horarios de mañana y tarde. El programa se ha diseñado y se ha coordinado "de la mano" con comerciantes para "reforzar la actividad en estas señaladas fechas navideñas", según ha resaltado el consistorio en un comunicado.

Entre los lugares donde se van a realizar las jornadas están la plaza América (viernes 12), plaza de Argel (sábado 13), plaza Magallanes (viernes 19), plaza Pla-Carolinas (sábado 20), plaza Navarro Rodrigo (lunes 22), PAU 5 (martes 23), Historiador Vicente Ramos (martes 23), plaza Calvo Sotelo (viernes 26), plaza San Blas (sábado 27), plaza Villafranqueza (lunes 29) y San Gabriel (martes 30), además de los mercadillos de Benalúa (jueves 18), Carolinas (sábado 20), Babel (sábado 20) y Teulada (sábado 27). En los cuatro mercados, se desarrollarán en los días 20, 22, 23 y 24 de diciembre y 3 y 5 de enero.

El Ayuntamiento ha resaltado que "esta es una campaña con muchas ventas y los comercios locales se implican con su puesta en marcha y organización, decoran sus establecimientos como incentivo y reclamo" y "trasmiten la ilusión para llevar la magia de la Navidad en sus escaparates".

"SEGUIR FOMENTANDO EL SECTOR"

La concejala de Comercio, Lidia López, que ha presentado la iniciativa en la avenida de la Constitución, ha explicado que, aunque "durante todo el año" hay campañas de dinamización, en Navidad se ha preparado un programa "muy especial para llegar a más zonas de la ciudad como incentivo a las compras en los espacios públicos" de los barrios.

"Nos acompañan las asociaciones que se vuelcan en estas actividades y juntos queremos reivindicar nuestro comercio de proximidad, queremos concienciar con esta campaña la importancia que tiene el realizar las compras en nuestros barrios. Por ello, vamos a llevar actividades para seguir fomentando el sector comercial y que brille más esta Navidad", ha aseverado López.

Y ha resaltado: "Ellos son los verdaderos protagonistas de la campaña de dinamización y su implicación es fundamental para dinamizar los barrios. Desde el Ayuntamiento se encienden todos los días cerca de 2,6 millones de puntos de luces led del alumbrado navideño, que es también un reclamo e incentivo para las compras en Navidad en las tiendas locales de nuestra ciudad".

"ARRANQUE EXCEPCIONAL"

A la presentación también han acudido representantes de las asociaciones Pla Carolinas, Benalúa, Condomina-Miriam Blasco, PAU 5, Corazón de Alicante, Comercios y Empresas San Gabriel, Más que Centro, Quintana, Copibad, Plaza Árgel, ACUA y Mercadillos.

En este acto, las entidades han puesto en valor las luces de Navidad: "Es una de las épocas en las que más vendemos de todo el año y la iluminación ha sido un arranque excepcional. Alicante estaba lleno el fin de semana, es un reclamo muy positivo y tiene un efecto de atracción muy grande ya que cada vez nos vamos superando".

Asimismo, han subrayado "la importancia de organizar dinamizaciones" porque es fundamental "la atracción" que ofrecen. "Los comercios locales ofrecemos calidad, atención personal, buenos precios sostenidos todo el año. Se trata de dinamizar la ciudad que la gente venga a Alicante para pasear por sus calles y barrios y para comprar. Esto nos da mucha vida y reactiva los negocios", han sentenciado.