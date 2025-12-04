El Ayuntamiento de Alicante se compromete a reparar la fuente de la plaza de América y reurbanizar su entorno

Reunión con vecinos de Campoamor-Plaza América - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Infraestructuras del Ayuntamiento de Alicante, Cristina García, ha mantenido una reunión con vecinos de Campoamor-Plaza América para explicar el proyecto de arreglo de la fuente de la plaza y la reurbanización de su entorno.

El equipo de gobierno del PP ha asegurado, a través de un comunicado, que "impulsa" esta iniciativa junto al grupo municipal Vox, que está en la oposición. Además, ha indicado que "podrá ser una realidad en 2026".

"Somos conscientes de que el arreglo de la fuente era una demanda que llevaba tiempo sobre la mesa, pero queremos dar un paso más y mejorar el entorno y la accesibilidad", ha afirmado García, quien también ha indicado que "este proyecto de arreglo de la fuente y reurbanización de su entorno será una realidad en 2026".

Igualmente, la edil ha apuntado: "Ya trabajamos en la redacción de otro proyecto para que la fuente quede integrada en la plaza y crear una plataforma única que mejore la seguridad, la accesibilidad y la imagen urbana de la zona".

Por su parte, la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, que también ha participado en la reunión con los residentes de la zona, ha señalado que "vecinos de Campoamor-Plaza América llevan desde 2011 reclamando el arreglo de una fuente sin resultado alguno debido a la dejadez de los distintos gobiernos municipales".

"Desde Vox nos hemos comprometido en exigir el desbloqueo de este y otros muchos proyectos en distintos barrios. Los alicantinos están hartos de promesas incumplidas y de anuncios que se repiten cada ciertos años y estamos trabajando para acabar con esa inercia tan dañina para la ciudad", ha aseverado.

Y ha sentenciado: "En la campaña de 2023 prometimos cumplir con las demandas vecinales y, aún estando en la oposición, estamos demostrando que somos un partido útil con soluciones eficaces para los problemas reales de todos los alicantinos".