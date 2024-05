Ayuntamiento de Alicante decidirá si recurre a la sentencia de macrodepósitos cuando aclaren "extremos muy importantes"

ALICANTE, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha afirmado que el Ayuntamiento decidirá si recurre a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) sobre los macrodepósitos en el Puerto cuando reciban la respuesta a la aclaración requerida, ya que consideran que el alto tribunal valenciano no se pronuncia sobre "extremos muy importantes que era objeto del pleito".

Así se ha manifestado este lunes el primer edil alicantino, al ser preguntado por los medios de comunicación por la aclaración solicitada por el consistorio, después de que la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV reconociera a la empresa XC BUSINES 90 S.L. la obtención, por silencio administrativo positivo, de la licencia ambiental que solicitó en febrero de 2013 para instalar un centro de distribución de combustibles y carburantes petrolíferos en el Puerto de Alicante.

En este sentido, el alcalde ha afirmado que el consistorio pidió la aclaración de la sentencia al TSJCV porque considera que debe pronunciarse sobre algunos aspectos "muy importantes". "En función de la respuesta que recibamos del TSJ, que puede ser que no procede a la aclaración, o que no aclaran, o que aclaran parcialmente o totalmente, decidiremos la interposición o no del recurso de casación", ha señalado.

Barcala ha apuntado que "hay tiempo" para la interposición del recurso, ya que en estos momentos el plazo está suspendido por la solicitud de aclaración y ha calculado que tendrán de plazo hasta más allá de mitad de junio. "Queremos que las cosas se hagan muy bien, estén bien fundadas y ese es el escenario que estamos marcando en estos momentos", ha sostenido.

"Sé que hay gente que querría que interpusiéramos el recurso ya, que hay gente que querría que no se interpusiera el recurso alguno, hay otros que dicen que hay que negociar. Están todas las alternativas abiertas y lo que queremos es tomar la mejor solución posible. Creo que la inmensa mayoría vamos alineados en esa hoja de ruta, que es la lógica, que estamos actuando con esa lógica y siempre con un objetivo, que es intentar, en la medida de nuestras posibilidades y salvo que nos obligaran judicialmente, a que en el puerto de Alicante no haya macrodepósitos. Incluso una negociación iría en esa vía", ha aseverado.

Además, ha apuntado que una de las cuestiones objeto de aclaración y que podría ser objeto de un recurso es "establecer, si procede una indemnización porque se reconoce el derecho de la empresa, desde cuándo se computa esa posible indemnización, porque la variación puede ser considerable".

Consultado sobre la posibilidad de que el Ayuntamiento pierda fuerza en caso de una negociación, Barcala ha rechazado esta posibilidad, ya que el pleito actual "radica única y exclusivamente sobre la licencia ambiental, que es uno de los aspectos". "No acaba el proceso, no acaba el procedimiento", ha defendido.

"Hay que ser muy responsables en este tema, porque jugamos con intereses de empresas y los intereses de los alicantinos. Además, todo esto es tiempo y es dinero. Y al final lo que tenemos que buscar es la mejor solución posible para los alicantinos, esa es mi obligación", ha zanjado.