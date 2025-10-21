El Ayuntamiento de Alicante espera adjudicar "en pocas semanas" el plan director previo a la reforma del Principal

Archivo - Imagen de archivo del Teatro Principal de Alicante - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, espera que "en pocas semanas" se pueda adjudicar el plan director del Teatro Principal, "paso previo" para acometer el proyecto de rehabilitación de este espacio cultural.

Así lo ha subrayado este martes en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local, en la que ha destacado que en la actualidad los técnicos municipales están valorando las propuestas presentadas para ese documento.

De esta forma, según Villar, cuando "salga adelante" ese plan director, que se publicitará, se podrán conocer las actuaciones que deberían acometerse en el Principal, cuya propiedad recae en una comunidad de bienes integrada por el Ayuntamiento de Alicante, la Generalitat Valenciana y el Banco Sabadell.