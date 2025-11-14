El Ayuntamiento de Alicante espera que "en pocas semanas" se pueda iniciar la reforma de la biblioteca Azorín

ALICANTE, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante espera que "en pocas semanas" puedan comenzar las obras de reforma de la Biblioteca Pública del Estado Azorín, según ha destacado en un comunicado tras la reunión que han mantenido este viernes técnicos municipales, de la Conselleria de Cultura y del Ministerio de Cultura.

El consistorio ha explicado que en este encuentro telemático "se ha repasado de manera conjunta la documentación necesaria y la tramitación pendiente en esta recta final del procedimiento administrativo para la concesión de la licencia de obra mayor y ambiental" para las actuaciones en el complejo ubicado en el Paseíto de Ramiro.

"Tal y como esperábamos, esta reunión técnica ha resultado sumamente productiva y permitirá agilizar la concesión de la licencia y el inicio de la reforma, que debe ser el objetivo principal de las tres administraciones", ha sostenido la portavoz del equipo de gobierno municipal, Cristina Cutanda.

La representante del ejecutivo del alcalde Luis Barcala ha agradecido "el talante propositivo y resolutivo que han mantenido los técnicos de las tres administraciones para conseguir este objetivo común lo antes posible".

CRÍTICAS AL MINISTRO URTASUN

Esta postura, ha continuado Cutanda, "contrasta" con la que "mostró el pasado miércoles el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en una comparecencia ante el Congreso preparada por su propio partido con mala fe y claro interés político, al verter acusaciones que se han demostrado infundadas contra el Ayuntamiento de Alicante, cuando sabía o al menos debería saber que esta reunión estaba previamente convocada". Por ello, cree que "deja en muy mal lugar" al ministro.

"Frente al intento de manipulación política de este asunto por parte del ministro, en el Ayuntamiento de Alicante lo que hacemos es seguir trabajando por impulsar este proyecto tan importante para la ciudad, como ha quedado demostrado con la reunión de hoy", ha añadido la portavoz.

REUNIÓN DE TÉCNICOS

Según el consistorio, "se ha avanzado en solventar el trámite de autorización de las actuaciones arqueológicas necesarias, atendiendo a la protección del ámbito de actuación de las obras", es decir, el Casco Antiguo e inmediaciones de la muralla del siglo XVI existente en el Paseíto de Ramiro.

En relación con dicha autorización y atendiendo a las características de las obras previstas (reforma interior) en las que no se contempla ni una ampliación del edificio ni una gran afección al subsuelo, limitada a la reposición de las infraestructuras existentes y al refuerzo de la cimentación, los servicios territoriales de Cultura han planteado "la posibilidad de simplificar y agilizar dicha tramitación abordando directamente la autorización a la propuesta de seguimiento arqueológico de las obras, que debe presentar el ministerio acompañada del proyecto técnico, como alternativa al estudio previo inicialmente previsto", según la administración local.

Además, el ayuntamiento ha afirmado que "por parte del ministerio se ha confirmado la incorporación al equipo técnico encargado del desarrollo del proyecto de la correspondiente asistencia arqueológica para atender a este último trámite patrimonial, contando con una empresa con amplia experiencia en este tipo de intervenciones y autorizaciones".

"Se ha revisado igualmente el resto de las autorizaciones sectoriales en curso, así como la documentación aportada, con especial referencia a la autorización de Agencia Estatal de Seguridad Aérea, relativa a la afección a las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Alicante, de cara a facilitar y prever la futura autorización de los medios auxiliares necesarios", ha apuntado.

El consistorio ha indicado que "la autorización municipal de la licencia de obra incluirá igualmente la correspondiente autorización ambiental, habiéndose revisado la tramitación ambiental llevada a cabo hasta la fecha, así como la vigencia de los parámetros generales del proyecto inicial, de cara a comprobar que las últimas correcciones introducidas en el proyecto no constituyen una modificación sustancial del proyecto, posibilitando de este modo la resolución conjunta de ambas autorizaciones".

"La puesta en común realizada, así como todas las consultas y gestiones llevadas a cabo, posibilitarán agilizar la obtención de las autorizaciones sectoriales necesarias y, por tanto, agilizar la concesión de la licencia de obras solicitada, de gran interés para la ciudad de Alicante", ha concluido.