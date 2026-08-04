Ayuntamiento de Alicante, sobre el festivo de San Juan: "La Generalitat no siempre puede satisfacer las necesidades"

Archivo - Hoguera Oficial durante la celebración de la noche de la cremà con motivo de les Fogueres de Sant Joan 2026, a 24 de junio de 2026, en Alicante. ARCHIVO. - Joaquín P. Reina - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, Cristina Cutanda (PP), ha indicado, en relación con la decisión del Consell de no fijar el 24 de junio de 2027, San Juan, como festivo autonómico, que la Generalitat "no siempre puede satisfacer todas las necesidades de los municipios".

Así lo ha manifestado Cutanda este martes en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno, tras las declaraciones el pasado jueves en la sesión plenaria de julio del alcalde de Alicante, Luis Barcala, quien señaló que el 'president' Juanfran Pérez Llorca "se ha equivocado" en esta decisión.

Después de pronunciar esas palabras, el equipo de gobierno emitió un comunicado con declaraciones del primer edil en las que defendió que el actual Consell ha invertido en la ciudad durante los tres años de la presente legislatura "mil veces más" que el anterior ejecutivo autonómico del Botànic, presidido por Ximo Puig.

En la misma línea, Cutanda ha agradecido a la Generalitat "todo el trabajo, todo el esfuerzo que hace por la ciudad de Alicante", además de "la inversión de millones de euros" para "mejorar las infraestructuras".

No obstante, ha incidido en que quedó "muy claro" en el pasado pleno "lo que desea" el gobierno municipal para la ciudad y ha aseverado que se ha hecho la solicitud para que el 24 de junio se fije como festivo autonómico.