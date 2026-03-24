El Ayuntamiento de Alicante fijará el 24 de junio de 2027 como festivo local

Archivo - Una mujer toma una fotografía de un monumento de las Hogueras de San Juan en la ciudad de Alicante - Joaquín P.Reina - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante fijará el 24 de junio de 2027, día de San Juan, como festivo local, según ha confirmado este martes la portavoz municipal y edil de Fiestas, Cristina Cutanda (PP), en la rueda de prensa ofrecida tras la junta de gobierno.

La concejala ha realizado estas declaraciones a preguntas de medios de comunicación, después de que el pasado viernes el pleno del Consell aprobara el calendario laboral para el año que viene y no declarara festivo autonómico el día de San Juan, algo que sí está establecido para este 2026.

Sobre si el Ayuntamiento cree que por este hecho podría haber un impacto durante las fiestas oficiales de la ciudad de Alicante, las Hogueras de San Juan, Cutanda ha aseverado que eso no se podrá saber hasta ese momento.

Asimismo, preguntada por si el consistorio se plantea pedir al Consell que fije como festivo recuperable el 24 de junio del año que viene, ha manifestado: "Siempre que sea festivo autonómico a nosotros nos va a llenar de orgullo como alicantinos y, en este sentido, la Generalitat yo creo que lo tendrá en cuenta".