El Ayuntamiento de Alicante impulsa el proceso de creación de dos EGM en Llano del Espartal y el entorno de Mercalicante

ALICANTE, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Impulsalicante, la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social del Ayuntamiento de Alicante, ha puesto en marcha el proceso para la constitución de una nueva Entidad de Gestión y Modernización (EGM), en este caso en el área empresarial del Llano del Espartal, y también las bases para una sexta en el Área de Influencia de Mercalicante, que serían la quinta y sexta que se creen en la ciudad después de las de Atalayas, Pla de la Vallonga, Aguamarga y Ocaña Avanza.

Más de 20 empresarios y propietarios del área empresarial, situada en el entorno de la carretera de salida hacia Madrid por la avenida de Orihuela, han participado en la reunión informativa convocada para impulsar la iniciativa, que ha estado presidida por la concejala de Empleo y Fomento, Mari Carmen de España, según ha indicado el consistorio en un comunicado.

En la reunión se ha acordado crear una Comisión Promotora para llevar a término la EGM del Llano del Espartal sobre la base de la antigua asociación de vecinos que agrupaba a las empresas de la zona.

Igualmente, en el encuentro, en el que también ha participado Vicente Seguí, director general de Empleo, Fomento Empresarial y Nueva Economía, se ha planteado además la intención de desarrollar una nueva entidad en el entorno empresarial de Mercalicante, que se denominaría EGM Área de influencia de Mercalicante.

Impulsalicante ha suscrito un convenio con la Federación de Áreas Empresariales de la Comunitat Valenciana (Fepeval) para que se encargue de prestar el asesoramiento técnico para la constitución de ambas entidades, la EGM Llano del Espartal y de la EGM Área de Influencia de Mercalicante.

La patronal de las áreas industriales será encargará de la asistencia técnica en la elaboración de los documentos que prescribe la Ley 14/2018 de Modernización de las Áreas Empresariales de la Comunidad Valenciana para presentar la solicitud al Ayuntamiento.

"Hay muy buena voluntad por parte de empresarios y propietarios para sacar adelante, junto al Ayuntamiento, estas nuevas EGM, que deben contribuir a modernizar y poner en valor estos espacios empresariales, dotándolos de las infraestructuras y los servicios necesarios y preparándolos para afrontar los retos que nos plantea la nueva economía", ha enfatizado Mari Carmen de España.

En la misma línea, ha señalado que están trabajando en la puesta en valor del suelo industrial de Alicante, con inversiones por parte del Ayuntamiento, con el apoyo del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) y de los propietarios, en una labor que van "a continuar en los próximos años y que requiere de estas EGM para fomentar esta colaboración público-privada y acceder a nuevas ayudas mejorando su catalogación".