El Ayuntamiento de Alicante instala mallas de protección ante el riesgo de desprendimientos del Benacantil

ALICANTE, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ya ha iniciado los trabajos de contención de material pétreo "inestable" en el macizo rocoso del Benacantil, bajo el macho del Castillo de Santa Bárbara, con la colocación de mallas de protección ante el riesgo de desprendimientos del que se alertó hace unas semanas.

Estas actuaciones son "extensibles" al frente recayente al parque de la Ereta, así como a otras zonas puntuales del macizo que necesiten esas medidas u otras para evitar peligros. Las obras continuarán el año que viene, según ha detallado el consistorio en un comunicado.

En este sentido, la junta de gobierno local ha dado luz verde este miércoles, en una reunión extraordinaria, al cuarto expediente de modificación de créditos del presupuesto de 2025 para destinar 500.000 euros a esos trabajos de emergencia. La cantidad total prevista para ellos es de 1,5 millones de euros, de los que un millón se incluirá en las cuentas municipales de 2026, que aún no están aprobadas.

La contratación de las obras a la mercantil CHM Obras e Infraestructuras SA se aprobó en el órgano ejecutivo del consistorio el pasado 2 de septiembre y fueron declaradas de emergencia, de manera que "se agilizó el proceso para que pudieran iniciarse a la mayor brevedad", según ha resaltado el equipo de gobierno.

De esta forma, se ha convocado la comisión de Hacienda para el próximo lunes, en la que se prevé informar sobre esta cuarta modificación de créditos y votar esta cuestión, con el objetivo de elevarla al siguiente pleno municipal en el que poder aprobarla.

"Las obras que estamos ejecutando en la ladera de la fortaleza son de urgencia, imprescindibles para garantizar la seguridad, por lo que es necesario realizar un expediente de modificación de crédito al tratarse de una situación sobrevenida no contemplada en los presupuestos de este año", ha detallado la concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali.