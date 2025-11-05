El Ayuntamiento de Alicante preadjudica a otra empresa las actividades para mayores tras renunciar la anterior

ALICANTE, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha preadjudicado este miércoles en mesa de contratación el servicio de gestión y ejecución de talleres, cursos y otras actividades de los centros municipales de mayores a la empresa Sararte SL por 378.889 euros y un plazo de dos años.

Esta compañía fue la segunda clasificada en el proceso de licitación y fue propuesta para la prestación del servicio tras la renuncia de la adjudicataria, según ha recordado el consistorio en un comunicado.

Desde el equipo de gobierno han defendido que "con el nuevo contrato aumenta un 38 por ciento el número de horas de servicio, que pasan de 4.900 a 7.950, y un 42% la cifra de talleres, de 66 a 114". "Sumando los impartidos por monitores municipales y voluntarios, en total se ofrecerán 339 actividades en los 19 centros municipales de mayores", han apuntado.

La edil de Mayores, Begoña León, ha subrayado que se sigue "agilizando al máximo los pasos dentro del procedimiento administrativo para poner en marcha cuanto antes los cursos y talleres para mayores".

Además, ha remarcado que "una vez superando el obstáculo que supuso la renuncia unilateral de la adjudicataria del servicio, los 27.000 socios de los 19 centros municipales de mayores podrán disfrutar de las mejoras introducidas en cuanto al número y variedad de actividades ofrecidas, en el marco de nuestro compromiso con el bienestar, la calidad de vida y las opciones de ocio y de socialización de nuestros mayores".

Al mismo tiempo, ya están en marcha desde el 29 de octubre las actividades deportivas al aire libre en los parques Ingeniero de Tranvías y Lo Morant, las playas del Postiguet, Albufereta y Urbanova y las plazas El Progreso, La Estrella y La Pérgola. Los mayores pueden participar, sin inscripción previa, en propuestas de gimnasia, gimnasia pasiva, cardio latino, estiramientos o pilates en horario de mañana y tarde.

TALLERES DE VOLUNTARIOS

También han arrancado los talleres gestionados por voluntarios en los centros municipales Gabriel Miró (pintura, ajedrez, castañuelas, costura, francés, 'patchwork', guitarra, sevillanas, labores y inglés); en San Blas (bailes latinos, sevillanas, baile en línea y coro); Pla ('country', lengua y literatura, francés, inglés, bailes del mundo, manualidades, sevillanas, danza española, baile divertido, castañuelas y coro) y Playas (dibujo, inglés, italiano, taller de creatividad, bailoterapia, fotografía digital, pintura, 'coaching', costura, francés, filosofía, historia del arte).

Por otro lado, el Ayuntamiento de Alicante ha recordado que ya se ha puesto en marcha la nueva jefatura de servicio de la Concejalía de Mayores, "que permitirá agilizar y optimizar las gestiones".