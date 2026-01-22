El Ayuntamiento de Alicante reabre el aparcamiento del paseo de Gómiz en el Postiguet tras las obras de saneamiento

El Ayuntamiento reabre el aparcamiento del paseo de Gómiz en el Postiguet - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha reabierto este jueves el aparcamiento de la playa del Postiguet en el paseo de Gómiz, tras finalizar un día antes de lo previsto las obras de Aguas de Alicante para renovación de la acometida de saneamiento situada en el acceso principal.

Al mismo tiempo, la Concejalía de Movilidad Urbana ha anunciado la limitación de circulación a un carril por sentido entre el lunes y viernes de la próxima semana en la ronda del Castillo para finalizar la actuación de renovación de la red de abastecimiento y saneamiento con las obras finales de pavimentación de la mediana y reposición del firme de la calzada del viario principal.

El concejal de Movilidad Urbana, Carlos de Juan, ha agradecido la "celeridad" de las obras desarrolladas por Aguas de Alicante en el acceso principal de aparcamiento del Postiguet, que ha limitado "al máximo" su cierre y ha permitido su uso "con normalidad antes del fin de semana", según resalta el consistorio en un comunicado.

De Juan ha señalado que este es "uno de los aparcamientos públicos con mayor demanda", al estar situado en una zona turística "principal" de la ciudad y dar servicio a la zona centro y casco antiguo.

El edil también ha advertido de que el próximo lunes se verá limitada la circulación a un carril por sentido en la avenida Vázquez de Mella, en la ronda del Castillo, durante cinco días, hasta el viernes.

"Se recomienda el uso de itinerarios alternativos para el acceso al centro de la ciudad con el vehículo privado, a través de la Gran Vía, Vía Parque o frente litoral, con el objetivo de evitar las posibles retenciones que puedan producirse en esta arteria", ha apuntado.

En este sentido, la circulación se limitará a los dos carriles más cercanos a la ladera del castillo, con cruces de dirección por la mediana en el acceso y salida de este viario principal de Vázquez de Mella.

Aguas de Alicante desarrollará en este periodo las labores finales para la pavimentación de la mediana y asfaltado de la calzada en la otra mitad del viario que ha sido objeto de las obras de instalación de nuevos colectores de la red de saneamiento.

Desde Movilidad Urbana también se ha advertido que el corte de la intersección de la calle Vázquez de Mella con la Cuesta de la Fábrica implicará dejar "sin acceso" a tres tramos de ésta última, en la calles Huerta y Manuel de Olalde, por lo que se establecerá un itinerario para entrar a todas ellas mediante el cambio de sentido de la calle Huerta, entre la calle Paraíso y la Cuesta de la Fábrica.

CORTES DE TRÁFICO

Igualmente, el edil ha incidido en que desde este lunes y hasta el mes de mayo están activados los cortes al tráfico y desvíos de circulación y líneas del transporte público debido al inicio de las obras de renovación de la red de alcantarillado de la avenida Condes de Soto Ameno en San Blas, cuya primera fase afectan al tramo inferior y contemplan la ocupación completa de la calzada con corte de tráfico entre las calles Santa Felicitas y Santa Isabel.

La segunda fase se acometerá posteriormente con la renovación integral del colector en el tramo superior de la avenida, una vez finalizada la primera. Con el fin de favorecer la circulación, se permitirá el giro a la derecha para subir al Castillo de San Fernando y al Instituto Miguel Hernández a través de la calle Blas de Loma.

TRACTORADA

De otro lado, el concejal ha avisado de que el tráfico rodado se verá afectado el próximo jueves en Alicante por una manifestación de tractores que recorrerá las principales vías del centro de la ciudad, entre las 11.30 y las 13.00 horas.

En concreto, está previsto que unos 120 tractores discurran por avenida de Aguilera, Plaza de la Estrella, avenida de la Estación, plaza de Luceros, Federico Soto, Doctor Gadea, Maisonnave, Óscar Esplá, Explanada del Puerto, plaza Puerta del Mar y plaza del Arquitecto Miguel López.

Esta protesta estaba planteada para este jueves, pero la entidad organizadora la aplazó una semana tras decretarse tres días de duelo nacional por el accidente ferroviario en el municipio cordobés de Adamuz.