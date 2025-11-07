El Ayuntamiento de Alicante realiza trabajos de mantenimiento y reparación en 200 calles

Trabajos de mantenimiento de la red viaria en Alicante - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha intervenido en unos 200 viales de la ciudad para realizar labores de mantenimiento y reparación que, en conjunto, comprenden 1.650 kilómetros de calles, avenidas, caminos y carriles bici del término municipal, a través de actuaciones llevadas a cabo por Mediterráneo de Obras y Asfaltos.

Los trabajos han consistido en asfaltado, reposición de adoquines o subsanación de deficiencias en las calzadas, rotondas, medianas, obras de fábrica, obras de drenaje y otros elementos de la red viaria, según ha informado la administración local a través de un comunicado.

Por su parte, la concejala de Infraestructuras, Cristina García, ha señalado la "importancia" de estas actuaciones, que avanzan "a buen ritmo" tras la entrada en vigor del nuevo contrato municipal de mantenimiento de aceras, plazas y espacios públicos, que ha duplicado su cuantía hasta alcanzar los ocho millones de euros.

Asimismo, la edil ha subrayado que el "compromiso" del consistorio alicantino es "realizar un mantenimiento constante", al tratarse de un servicio "esencial" para "mantener en buen estado la red viaria", así como para "la seguridad vial". "Vamos a continuar con el plan que tenemos calendarizado hasta fin de año", ha asegurado.

Concretamente, las actuaciones se han realizado desde principios de junio en viales del Casco Antiguo, Centro, El Pla, Miguel Hernández Vistahermosa y partidas rurales y continúan en San Antón, Carolinas, Playa de San Juan, La Florida y Garbinet, entre otros barrios.

Los trabajos se han desarrollado tanto en calles principales, como La Rambla, Óscar Esplá y Lorenzo Carbonell, hasta en "pequeños" viales de distintas zonas de la ciudad.