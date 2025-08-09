El Ayuntamiento de Alicante recibe siete ofertas para la gestión del hotel Casa del Gobernador de Tabarca por 15 años

ALICANTE 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Alicante ha recibido en esta semana las siete ofertas que se han presentado al concurso público para adjudicarse la concesión demanial del hotel Casa del Gobernador de Tabarca por 15 años y un canon que se establece a partir de 160.141 euros. Los técnicos municipales deberán elevar un informe de nuevo al órgano municipal de valoración de estas propuestas que contemplan cuantías que van de los 280.455 a 1.748.554 euros para su clasificación y adjudicación.

El actual Hotel Boutique Isla de Tabarca dispone de 15 habitaciones y una categoría de tres estrellas. La concesión debe mantener estas 15 habitaciones, una de ellas doble adaptada para personas con movilidad reducida, 13 dobles y una familiar. La categoría es la aprobada actualmente, por lo que si el adjudicatario prevé modificarla deberá presentar un proyecto ante la Conselleria de Turismo para cambiar la calificación en función de los servicios prestados, según ha precisado el consistorio de la ciudad en un comunicado.

El inmueble de la antigua Casa del Gobernador que acoge la infraestructura hotelera es un edificio del siglo XVIII rehabilitado para prestar el servicio turístico en Tabarca. El hotel debe permanecer abierto todo el año y sólo podrá cerrar durante tres meses en temporada baja, si así lo considera el adjudicatario.

La concejalía de Turismo ha precisado que la concesión se concederá durante 15 años sin posibilidad de prórroga, mientras que la que ahora termina se concedió por diez años. Desde el momento de la adjudicación, que se prevé para el mes de octubre aproximadamente, el adjudicatario dispondrá de un mes para poner en marcha la gestión hotelera.