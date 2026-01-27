El Ayuntamiento de Alicante recuerda a las víctimas del Holocausto en un acto con la comunidad judía - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha recordado este martes a las víctimas del Holocausto en un acto celebrado con la comunidad judía en el Salón Azul del consistorio, que ha contado con presencia de la sociedad civil alicantina.

En esta cita, se ha conmemorado el día de la liberación del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau, del que se cumplen 81 años, según ha señalado la administración local en un comunicado.

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha recalcado que "más de seis millones de personas, entre ellas 24 alicantinos, fueron asesinadas por ser judías, en el máximo exponente de la barbarie, la crueldad y el desprecio a los derechos humanos" y ha apelado a la "concordia, el diálogo y la negociación para superar cualquier litigio porque el conflicto bélico nunca será una solución".

"Alicante ratifica nuevamente su compromiso contra el racismo y la intolerancia y en defensa cerrada de los derechos humanos y del entendimiento entre las personas", ha añadido Beldjilali, al tiempo que ha resaltado: "Hoy rendimos tributo a las víctimas de esta sinrazón y les decimos alto y claro que esta ciudad no les olvida, ni les olvidará jamás".

Por su parte, el presidente de la Comunidad Judía de Alicante, José Benatar, ha destacado que "la memoria es una herramienta fundamental pero no suficiente" para seguir combatiendo el antisemitismo, "que sigue muy presente en Europa y en buena parte del mundo". "Recordar juntos es un compromiso con la dignidad y un homenaje a todas la personas perseguidas simplemente por sus ideas e identidad", ha añadido.

A su vez, el vicepresidente de esta entidad, Leonardo Azubel, ha recordado que el Holocausto "no comenzó en los campos de exterminio nazis, sino años atrás con las palabras, el odio y el señalamiento de los judíos, que también sufrieron el linchamiento público de vecinos de a pie, que no eran militares alemanes". "Es necesario mantener encendida la llama de la memoria que destierra la oscuridad porque la persona siempre es el último reducto de la libertad individual", ha agregado.

El acto, que ha contado con la participación del cuarteto de cuerda del Conservatorio Superior de Música, se ha iniciado con el encendido de velas por parte de los portavoces de los grupos municipales y de la concejala de Cultura "en memoria de los seis millones de judíos exterminados por los nazis, del millón y medio de niños asesinados en las cámaras de gas, de las víctimas españolas y de todos los colectivos perseguidos por aquel régimen y por los supervivientes que rehicieron sus vidas".

COMUNIDAD EDUCATIVA

A este homenaje a las víctimas también se han sumado los alumnos del colegio Aire Libre, que han destacado que el recuerdo y el reconocimiento "son clave para cerrar heridas y avanzar como sociedad". "Tenemos el deber de honrar a los que sufrieron y reforzar la verdad histórica. Porque la memoria es una forma de respeto profundamente emocional y viva", han apostillado.

A continuación, ha intervenido la profesora del colegio Inmaculada Jesuitas, Mónica Sánchez, quien, en nombre de los estudiantes del centro, ha leído un manifiesto "contra la violencia y en defensa de la paz".

Además de representantes de todos los grupos municipales a excepción de EU-Podem, el Salón Azul ha contado con la presencia del Coronel de la Guardia Civil, Francisco Poyatos, y de la 'bellea del foc', Adriana Vico, entre otros representantes de instituciones y asociaciones alicantinas.

EU-PODEM NO PARTICIPA POR "FALTA DE COHERENCIA Y DIÁLOGO"

De otro lado, EU-Podem ha informado este martes de su negativa a participar en el acto conmemorativo de las víctimas del Holocausto, "ante la falta de las condiciones mínimas de respeto, coherencia y diálogo que permitan una presencia institucional acorde con los valores de justicia, memoria y derechos humanos".

La coalición, a través de un comunicado ha reafirmado "sin ambigüedades" la "condena" del Holocausto y "de cualquier forma de exterminio o crimen contra la humanidad". "Precisamente por respeto a esa memoria, consideramos que el 'nunca más' no puede convertirse en una consigna vacía ni selectiva", ha añadido.

"En pasadas ediciones de este acto, se han producido situaciones de exclusión que han generado un debate público evidente y que ponen de manifiesto la necesidad de abrir espacios de diálogo y clarificación, en lugar de levantar muros o imponer silencios", ha apostillado.

Y ha continuado: "Seguimos esperando respuesta a nuestra invitación para mantener un encuentro de diálogo con la comunidad judía en Alicante, con voluntad sincera de escucharnos mutuamente y de construir espacios compartidos de memoria, educación y paz".

"No participaremos en actos de condena exclusivamente retrospectiva si no existe una condena clara, explícita y equivalente de las violaciones de derechos humanos que hoy están teniendo lugar en Palestina, así como en otros lugares del mundo donde se cometen crímenes graves contra la población civil", ha recalcado.

Finalmente, desde EU-Podem han indicado que defienden "una memoria que sirva para interpelar el presente, para prevenir nuevas injusticias y para situar la dignidad humana y el respeto al derecho internacional como principios irrenunciables".

"La memoria del Holocausto debe ser un compromiso vivo con los derechos humanos universales, no un instrumento para excluir, silenciar o mirar hacia otro lado ante el sufrimiento actual de otros pueblos", ha concluido.