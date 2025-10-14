El Ayuntamiento de Alicante reitera que hay conversaciones "avanzadas" con el Hércules para su futura Ciudad Deportiva

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, habla sobre la futura Ciudad Deportiva del Hércules durante el debate sobre el estado de la ciudad de 2025 - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

El PSPV dice que se tendrá que recalificar la parcela y Compromís cree que es un anuncio "al servicio de los de siempre"

ALICANTE, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicealcalde y concejal de Deportes en el Ayuntamiento de Alicante, Manuel Villar, ha insistido en que el consistorio está en conversaciones "bastante avanzadas" con el Hércules Club de Fútbol para la construcción de la futura Ciudad Deportiva de la entidad blanquiazul, propiedad del empresario Enrique Ortiz, en el entorno de Montemar, en terrenos de la Albufereta.

Así lo ha expresado este martes en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local, al ser preguntado por más detalles de este proyecto que anunció el lunes el alcalde Luis Barcala en el debate sobre el estado de la ciudad, como es el caso de si la parcela sobre la que está proyectada necesitaría un cambio de calificación urbanística de terreno rústico a suelo dotacional, algo que ha afirmado el PSPV.

De momento, el edil de Deportes de Alicante ha trasladado "discreción" sobre este tema, ya que, según ha explicado, no ha podido dar más detalles sobre la iniciativa al no contar con toda la información al respecto.

Villar ha insistido en que el Ayuntamiento está hablando con el Hércules y que "siempre" ha habido "voluntad" para desarrollar unas instalaciones de estas características, que interesan "muchísimo" tanto al consistorio como al club blanquiazul, y ha apuntado que están poniendo "todas las facilidades del mundo" para que pueda llevarse a cabo, al ser, a su juicio, una actuación "muy importante" para la ciudad.

La previsión es que la futura Ciudad Deportiva del Hércules se ubique en una parcela de 120.000 metros cuadrados en terrenos del entorno de Montemar, concebida como un "complejo integral de alto rendimiento que estará destinado a convertirse en un referente deportivo y social para la ciudad", según detalló este lunes el primer edil.

Barcala apuntó que el complejo contará con "un miniestadio con capacidad para 3.000 espectadores, con posibilidades de ampliación", además de con "escuelas deportivas, campos de fútbol, piscina cubierta y gimnasio".

EL PSPV PIDE "EXPLICACIONES" SOBRE LA PARCELA

Por su parte, la portavoz del PSPV, Ana Barceló, ha reclamado este martes a Barcala que "dé explicaciones sobre la necesaria recalificación de terrenos en los que, según afirmó el propio alcalde, se prevé la construcción de la futura ciudad deportiva del Hércules".

En declaraciones a los medios, la edil socialista ha sostenido que "la parcela, ubicada en la Albufereta, está calificada como terreno rústico y, por tanto, es necesario cambiar esa calificación a suelo dotacional" en el Plan General.

"Nos llama poderosamente la atención que sea el alcalde quien ha hecho este anuncio, cuando se sabe que está en terreno rústico y se necesita recalificar el suelo a través de un acuerdo de pleno. ¿El alcalde ya sabe que va a conseguir esa modificación? Hay muchos interrogantes y queremos la máxima transparencia sobre esta operación. No deja de ser escandaloso que el alcalde venda un proyecto privado sobre suelo que no está calificado como dotacional porque ahora es rústico", ha apuntado.

Barceló ha enfatizado que "desde el grupo socialista se apoya el proyecto" de la Ciudad Deportiva del Hércules, pero ha reclamado "luz y taquígrafos sobre lo anunciado por el alcalde" en el debate del estado de la ciudad, donde, según la portavoz del PSPV, el primer edil "se dedicó a vender el programa electoral del PP para 2027 en lugar de dar cuenta de su fallida gestión".

COMPROMÍS: "ANUNCIO FANTASMA"

Sobre este asunto, la concejala de Compromís Sara Llobell ha afirmado que "es curioso ver cómo Barcala ha decidido supeditar su programa de infraestructuras deportivas a los intereses privados, porque eso no es colaboración público-privada", sino "volver a los tiempos de Sonia Castedo", exalcaldesa de Alicante, "cuando todo en este Ayuntamiento se decidía al dictado de Enrique Ortiz", según ha valorado.

La edil de la coalición ha criticado, en declaraciones distribuidas a los medios, que Barcala mostrara en el pleno del lunes "un folio y una imagen generada por inteligencia artificial" que "presentó" como "la nueva Ciudad Deportiva del Hércules".

"Detrás de eso no hay proyecto ni planificación, solo hay otro anuncio fantasma al servicio de los de siempre. Más nos hubiera valido que Barcala anunciara que la Generalitat va a reformar el estadio Rico Pérez", ha concluido Llobell.