El Ayuntamiento de Alicante saca a licitación la contratación de un equipo para redactar estudios del Plan General

ALICANTE, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha anunciado que ha sacado a licitación un contrato para la redacción de estudios y trabajos técnicos vinculados a expedientes de planeamiento y de gestión urbanística, en el marco del futuro nuevo Plan General.

El presupuesto de licitación es de 797.363 euros por un plazo de dos años, con dos posibles prórrogas de un año cada una. Este contrato permitirá al consistorio "disponer de un equipo multidisciplinar para elaborar todo tipo de estudios preceptivos, lo que posibilitará una tramitación más ágil y eficaz de expedientes tan relevantes" como el Plan General Estratégico y Plan de Ordenación Pormenorizada.

También se incluye la revisión del Catálogo de Protecciones, así como modificaciones puntuales del Plan General, planes especiales y otros instrumentos de planeamiento o gestión urbanística, según ha destacado el equipo de gobierno este martes en un comunicado.

El Ayuntamiento ha explicado que tiene actualmente en tramitación "numerosos expedientes", tanto de planeamiento como de gestión urbanística, "que precisan para ser tramitados de la redacción de documentos técnicos", como estudios, informes u otro tipo de documentación, "cuya elevada complejidad requiere de habilitación y titulación técnica específica y experiencia profesional para poder abordarlos con las suficientes garantías".

"La contratación de un servicio global para la elaboración de estos estudios permite ganar agilidad, eficacia y coherencia en la tramitación, al evitar que se tengan que realizar contrataciones individuales para cada expediente o estudio", ha agregado.

La intención es que el nuevo equipo esté integrado por "perfiles multidisciplinares" como licenciados o graduados en Arquitectura Superior y Técnica, Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, Ingeniería Agrónoma, Derecho, Geografía, Ciencias Ambientales, Económicas, Arqueología y Sociología.