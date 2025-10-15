El Ayuntamiento de Alicante sigue buscando centro de día y espera poner en marcha el comunitario de Campoamor este año

Archivo - La concejala de Bienestar Social de Alicante, Begoña León, en una imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Alicante, Begoña León, ha afirmado que el consistorio sigue buscando ubicación para retomar el servicio de estancias diurnas (SED), tras el cierre en agosto del centro de día en el edificio de la plaza de América. Además, ha defendido que trabaja en abrir el nuevo espacio comunitario de Campoamor para tenerlo en marcha "antes de que acabe el año".

Así lo ha manifestado este miércoles en declaraciones a los medios, a preguntas de los periodistas sobre qué soluciones se están planteando para los usuarios del SED. En este sentido, ha explicado que desde el área municipal que dirige los técnicos han estado "en contacto" con "todos" ellos para ofrecerles "todos los recursos" de los que dispone la administración local.

León ha reiterado que "toda" la Concejalía de Bienestar Social está implicada en buscar locales para que Alicante pueda recuperar "su propio centro de día", para el que se barajan "dos o tres ubicaciones", aunque ha reconocido que "hasta que no esté cristalizada" el consistorio no la detallará. "En cuanto la tengamos, a través del gabinete de prensa seguro que vais a ser los primeros en saberlo", ha indicado a la prensa.

ACTIVIDADES EN CENTROS DE MAYORES

De otro lado, ha confirmado que el pasado viernes por la tarde el Ayuntamiento de Alicante recibió por fax la renuncia de la empresa adjudicataria del servicio de actividades en centros de mayores y que el lunes se reunió con los presidentes de estos 19 espacios municipales.

Además, ha avanzado que nueve de los centros a partir de la semana que viene se van a poner "en marcha", mientras que otros "prefieren esperar" a que la nueva compañía pueda comenzar a prestar estos trabajos.

"Es un retroceso para ellos, yo lo entiendo, pero esto está en marcha. No es cuestión de que nosotros no hayamos hecho el trabajo. La empresa ha renunciado voluntariamente por las alegaciones que ellos han querido dar y son respetables y, automáticamente, repito, ha pasado al segundo, el segundo tiene los tiempos administrativos para presentar su documentación", ha apuntado León.

La edil ha recordado que, "a partir de ahí", se comenzará a "trabajar" y con la esperanza de que "todo vuelva a la normalidad, teniendo en cuenta que se han duplicado" actividades y presupuesto. "Todo eso se pondrá en marcha", ha señalado, aunque primero hay que cumplir con la tramitación y los plazos administrativos legales, por lo que todavía pasarán algunas semanas: "Son 15 días lo que marca la ley para presentar ellos su documentación y 15 para que no haya ningún recurso".