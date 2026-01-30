Ayuntamiento de Alicante suspende este sábado mercadillos, actividades culturales y festivas por el temporal de viento

Archivo - Playa de El Postiguet en Alicante - AYTO ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias Municipal (Cecopal) se ha reunido, a primera hora de la tarde de este viernes, presidido por el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, y ha decretado la suspensión de los cuatro mercadillos, actividades deportivas, culturales, festivas, y de otro orden en espacios públicos al aire libre ante la alerta naranja por viento establecida para este sábado.

Además, se ha prohibido el montaje de terrazas y veladores en esta misma franja horaria. Igualmente, el Ayuntamiento reactiva desde las 20.00 horas el Centro de Acogida y Urgencia Social (CAUS) "para dar cobijo y alimentos a personas sin hogar mientras dure la emergencia", detalla el consistorio en un comunicado.

También se ha ordenado el cierre de parques y jardines, zonas y paseos con arbolado, y se recomienda a la población "que adopte las medidas personales de precaución, especialmente en zonas de arbolado y playas".

Según el Ayuntamiento, "los servicios municipales vigilarán mientras dure la alerta naranja el arbolado, especialmente el monumental, ante riesgos de roturas y caídas", y se ha dispuesto el cierre del paseo peatonal de la Albufereta en la zona del barranco.

Por su parte, el Ayuntamiento de Elche ha decretado el cierre de todos los parques y huertos, la retirada de las terrazas de la hostelería y suspender las actividades deportivas, culturales y festeras previstas al aire libre.

También la suspensión de los mercadillos de Plaza Barcelona, Plaza Madrid y el de labradores de San Antón, con el fin de evitar "posibles incidencias". Según la resolución del consistorio, estas medidas estarán en vigor entre las 00.00 y las 17.00 horas del sábado.

Otros municipios de la provincia de Alicante como Elda han acordado suspender este sábado la celebración de los mercadillos, así como cerrar los parques, jardines e instalaciones deportivas municipales al aire libre, como medida preventiva ante la alerta naranja por fuertes rachas de viento.

Una vez finalizado el periodo de alerta, los parques y las instalaciones deportivas al aire libre se reabrirán a partir de las 12.00 horas, "siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan", informa el Ayuntamiento eldense en un comunicado.