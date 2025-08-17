El Ayuntamiento de Castelló incorpora dos accésits para premiar la calidad del concurso 'Relatos de mujeres 2025'

CASTELLÓ 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Castelló, a través del Servicio de Igualdad de Oportunidades de la concejalía de Igualdad, ha publicado las bases de la 33 edición del Concurso 'Relatos de Mujeres'. Este año, como novedad respecto a ediciones anteriores, incluyen además del primer premio dotado con 2.000 euros y el segundo premio de 1.000 euros, también dos accésits; uno para el mejor texto en valenciano y otro para el texto en castellano.

Así lo ha explicado la alcaldesa de la ciudad y concejala del área de Igualdad, Begoña Carrasco, quien también ha señalado que "en el caso de sendos accésits, su objetivo es reconocer la calidad de los trabajos más destacados, que aunque no serán premiados con una cuantía económica, sí que albergarán la posibilidad de que se proceda a la publicación del relato", según ha detallado el consistorio en un comunicado.

La primera edil ha destacado que "desde la concejalía de Igualdad se va a seguir trabajando, como hasta ahora, para que Castelló sea una ciudad de igualdad de oportunidades" y ha resaltado que "este concurso, más que consolidado ya en su 33 edición, visibiliza y pone en valor los textos que defienden valores no discriminatorios y de igualdad".

Además, ha incidido en que "se trata de una iniciativa que se celebra en la ciudad desde el año 1993 y que pone en valor las creaciones presentadas por las escritoras, de diferentes rincones del país, lo que una vez más sitúa a Castelló en el mapa".

En el concurso se tienen en cuenta tanto la creatividad, así como los textos que presentan una calidad literaria, a la vez que integran la defensa de valores no discriminatorios, ni sexistas, así como la superación de estereotipos y roles masculinos y femeninos tradicionales.

Carrasco ha recordado que la entrega de las distinciones a los mejores relatos se realizará, "como es habitual", en el marco de los actos conmemorativos con motivo del Día Internacional de la Mujer, fecha que también coincide con la entrega del Premio Olimpia en reconocimiento a mujeres que han realizado una aportación personal y profesional en la defensa de la igualdad de derechos de mujeres y hombres.

MIEMBROS DEL JURADO Y PLAZOS

Las bases establecen también que el jurado que delibera sobre los relatos presentados es nombrado por el propio Ayuntamiento de la ciudad, presidido por la Presidenta del Consejo Municipal de Igualdad de Mujeres y Hombres, Clara Adsuara, actuando como secretaria la jeda del Negociado de Igualdad.

El plazo de presentación de los trabajos ya está abierto y finalizará el 30 de noviembre de 2025 y el fallo se dará a conocer antes del 30 de abril de 2026.

Los requisitos para poder optar al concurso es presentar el trabajo en castellano o valenciano, el tema es libre y los textos deberán ser originales e inéditos y no deberá constar ni firma, ni pseudónimo ni lema alguno, de modo que los datos de cada autora figurarán únicamente en un documento a parte, en el interior del sobre en el que presentarán el relato, donde indicarán su nombre, apellidos, DNI, dirección y datos que posibiliten su localización en caso de ser premiada.