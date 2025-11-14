El Ayuntamiento destina casi 3 millones de euros para subvencionar los monumentos falleros de 2026

VALÈNCIA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València destinará casi 3 millones de euros para subvencionar los monumentos falleros, tanto grandes como infantiles, de 2026 en la ciudad y el plazo de solicitud se abrirá antes de que acabe este año.

El portavoz municipal, Juan Carlos Caballero, ha explicado, tras la Junta de Gobierno Local, ha detsacado al respecto: "Para este Ayuntamiento y para la alcaldesa las fallas es una cuestión nuclear que forma parte de nuestra identidad, que además lo llevamos bien a gala porque forma parte del patrimonio inmaterial de la Unesco, y creemos profundamente en que las Fallas hay que protegerlas, hay que ayudarlas, y hay que garantizar su supervivencia".

"Sin el trabajo y la labor de los artistas falleros, sin la Falla como elemento y eje fundamental de la fiesta fallera, las Fallas no serían patrimonio inmaterial de la humanidad, y esa es la cuestión que se debe de proteger", ha recalcado Caballero, que ha apuntado: "Las fallas pueden pasar sin una verbena, pero las fallas no pueden existir si no tenemos el trabajo de los artistas, lo fundamental es el monumento fallero".

Asimismo, ha destacado que "la convocatoria de esta ayuda económica se adelanta, por primera vez, y abrirá el plazo de solicitud antes de que acabe este año para facilitar que las comisiones falleras puedan disponer del pago cuanto antes".

"De este modo, queremos mostrar nuestro apoyo en la promoción de una fiesta, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, y en una de las actividades centrales de las asociaciones falleras como es la construcción de los monumentos y su diseño", ha recalcado.

Podrán solicitar estas ayudas las comisiones de falla de la ciudad, en su condición de entidades sin ánimo de lucro e integradas en la Junta Central Fallera, que cuenten con capacidad jurídica para ello. Estas comisiones deberán también estar inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de València a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Las bases establecen que serán subvencionables los gastos de diseño y de construcción de los monumentos falleros y en el caso de monumentos cuya autoría corresponda a la propia comisión, se subvencionarán los gastos de materiales, póliza de seguro de la plantà, alquiler de local y gastos de luz o similares.

El importe de la ayuda para cada comisión fallera beneficiaria será de un 30% de la base imponible del coste del monumento y se establece como cuantía mínima necesaria a invertir (referido únicamente a la base imponible) de 3.000 euros para las fallas grandes y de 2.000 euros para las infantiles, sin perjuicio de que se incrementen estos importes de manera progresiva en los próximos años.

SE ADELANTARÁ EL 75% DE LA CANTIDAD CONCEDIDA

Además, se adelantará el 75% de la cantidad concedida de manera previa a su justificación, debido a la importancia de fiesta de las Fallas y las características de las comisiones, siempre y cuando manifiesten que no disponen de recursos suficientes para realizar el monumento.

El plazo para la presentación de las solicitudes, acompañadas de la documentación pertinente, será de 20 días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia.

Estas ayudas son compatibles con otras subvenciones, ingresos o recursos para la misma finalidad y su importe en ningún caso podrá superar el coste de la actividad subvencionada. Tampoco podrá ser superior al valor de mercado el coste de adquisición de los gastos subvencionables.