El Ayuntamiento lanza un mensaje de tranquilidad sobre el PAI de Banimaclet: "Hemos hecho las cosas bien"

El PP acusa al gobierno municipal de "cambiar las reglas a mitad partida" y Cs acusa de "postureo" a PSPV y Compromís

VALÈNCIA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de València y responsable del área de Urbanismo, Sandra Gómez, ha querido lanzar este jueves un mensaje de "absoluta tranquilidad" después de que Metrovacesa, empresa que representa la mayoría de propietarios, haya decidido acudir a los tribunales por el bloqueo del PAI de Benimaclet. "Hemos hecho las cosas bien", ha asegurado la edil socialista.

Gómez, que ha realizado estas declaraciones momentos antes del Pleno del Ayuntamiento, ha subrayado que "es competencia de este Ayuntamiento decidir el planeamiento de los nuevos desarrollos" y ha hecho hincapié en que el proceso de negociación con Metrovacesa para "mejorar" e introducir cambios en la primera propuesta que presentaron ha sido "público".

Para la edil es "absolutamente indebatible" que la tipología edificatoria sea acorde con la tipología histórica de Benimaclet, al tiempo que ha apuntado la importancia de que el diseño gane en espacios verdes, zonas comunes y dotaciones públicas, además de respetar enclaves históricos ligados a la huerta.

Dado que hay "disparidad de opiniones dentro del barrio", ha admitido Gómez, cree que el hecho de que el Ayuntamiento lidere el proceso de diseño y planeamiento puede "acercar posturas entre entidades y colectivos".

La vicealcaldesa ha asegurado que a pesar de que Metrovacesa ha anunciado que va a iniciar la vía judicial, el PSPV va a intentar "buscar un consenso donde los vecinos de Benimaclet no pierdan ni un metro de zona verde, de dotación publica, ni de vivienda pública". En su opinión "no hay conflicto ni litigio pero tiene legitimidad para iniciar las acciones que estime oportunas".

Por su parte, el alcalde de València, Joan Ribó, ha pedido que se "lean bien" la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup), que según ha precisado, "dice que la ejecución de los espacios prioritariamente será el Ayuntamiento la que lo hará",

Ribó ha admitido "todo el mundo es libre de presentar las denuncias que quiera pero ley muy clara en esto también", ha puntualizado.

"CAMBIAR LAS REGLAS DEL JUEGO A MITAD PARTIDA"

Sobre este tema, la portavoz del PP en el Ayuntamiento de València, Maria José Catalá, ha acusado al Gobierno del Rialto de "haber cambiado las reglas de juego a mitad partida" y ante esta situación "es evidente que cualquier entidad privada tiene a su disposición la acción judicial para reclamar seguridad jurídica".

Para Catalá "ha sido un proceso muy triste el de Benimaclet, por el camino se están perdiendo muchas dotaciones públicas si no se hace este proyecto, y además este año no se ha invertido ni un euro en el barrio", ha censurado.

La edil 'popular' ha reclamado "seguridad jurídica" para las inversiones e iniciativas privadas y ha defendido que "Metrovacesa está en su derecho de iniciar acciones judiciales". En todo caso, si de esas acciones judiciales derivan en un pago de unas sentencias o costes hacia el Ayuntamiento "alguien tendrá que asumir la responsabilidad jurídica", ha advertido.

Según la portavoz del PP, este proceso judicial se puede evitar con "diálogo con la promotora", por lo que invita al Ayuntamiento a iniciar un "proceso dialogado con la promotora".

"POSTUREO" DE PSPV Y COMPROMÍS

Para el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de València, Fernando Giner, el PSPV y Compromíes están jugando un "partido de tenis" con Benimaclet: "no se puede aceptar que el urbanismo de la ciudad sea una cuestión política, no se puede jugar con los vecinos y no se puede aceptar este postureo entre PSPV y Compromís a ver quién es quien más quiere a los vecinos, porque mientras, ni se hacen las cosas y quien adquirido compromisos está a la espera y perdiendo dinero", ha lamentado.