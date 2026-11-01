El Ayuntamiento de Paterna pedirá al Gobierno que declare el 'Paredón de España' como Lugar de la Memoria

Acto del PSPV en Todos los Santos en el cementerio de Paterna - PSPV

VALENCIA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Paterna (Valencia), secretario del PSPV de la localidad y candidato al Senado, Juan Antonio Sagredo, ha avanzado que este mes de noviembre el Ayuntamiento iniciará el expediente para solicitar al Ministerio que el 'Paredón de España', segundo lugar de nuestro país donde más personas fueron fusiladas durante la posguerra, sea declarado como Lugar de la Memoria

Así lo ha señalado durante el homenaje a las víctimas que ha celebrado el PSPV en el cementerio del municipio, junto a familiares de las víctimas, asociaciones memorialistas, militantes y simpatizantes, según ha informado el partido en un comunicado.

Los socialistas buscan que la protección sobre el 'Paredón de España' sea "total y no pueda ser destruido, como ha pasado con otros lugares claves para la Memoria Democrática", ha indicado el PSPV.

A este respecto, Sagredo ha destacado que, desde 2015, con el Ejecutivo socialista al frente del Ayuntamiento, se han abierto más de 80 fosas, recuperado más de 1.600 cuerpos e identificado más de 200. "Están bien las palabras, también los eslóganes, pero lo más importante es gobernar para las personas, en este caso para las familias", ha afirmado.

Por su parte, la candidata socialista al Congreso y secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ha agradecido la perseverancia de las asociaciones memorialistas y ha reivindicado la importancia de transmitir la memoria a los más jóvenes: "Si olvidamos, perderemos lo más profundo del amor de todas nuestras familias".

El acto también ha contado con las intervenciones del presidente del PSPV-PSOE de la provincia de Valencia y alcalde de Burjassot, Rafa García; el secretario de Memoria Democrática del PSOE provincial, Matías Alonso y la secretaria general de las Juventudes Socialistas de Paterna, Johana Gómez.

Asimismo, han asistido la alcaldesa de Bonrepòs i Mirambell, Raquel Ramiro; el alcalde de Alboraia, Miguel Chavarría; Mercedes Caballero, la diputada provincial y teniente alcalde de Paterna, Nuria Campos y la vicesecretaria general del PSPV- PSOE de la provincia de Valencia, Sonia Borruey.