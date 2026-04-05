El Ayuntamiento promociona en Sète los principales atractivos culturales y gastronómicos de Castelló

Castelló promociona sus principales atractivos culturales y gastronómicos en Sète. - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN

CASTELLÓ, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Castelló de la Plana ha protagonizado este domingo una nueva jornada de promoción turística en Sète (Francia) centrada en "dar a conocer sus principales atractivos y reforzar los lazos de colaboración con otras ciudades mediterráneas".

En este contexto, la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha intervenido en un encuentro junto a representantes de la Vía Mediterránea, donde se han compartido experiencias y estrategias para impulsar el turismo vinculado al mar, la cultura y las tradiciones, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Durante su participación, Miralles ha puesto el foco en "Escala a Castelló como uno de los principales exponentes de la oferta turística de la ciudad". Asimismo, ha señalado que "Escala a Castelló refleja perfectamente la conexión con el mar y la capacidad para transformar esa identidad en una experiencia turística atractiva y de calidad".

En esta línea, ha detallado que "la novena edición del evento se celebrará del 9 al 13 de abril en el Puerto de Castellón y contará con la participación de 12 embarcaciones". "Se trata de una cita plenamente consolidada que el pasado año reunió a 110.000 visitantes y que volverá a convertir el Grao en un punto de encuentro lleno de actividad, cultura y tradición marinera", ha subrayado la concejala.

La edil ha incidido, además, en "el valor estratégico" de este tipo de acciones en el exterior: "Estar presentes en Escala a Sète nos permite seguir ampliando nuestra proyección internacional y establecer vínculos con otros destinos que comparten nuestra esencia mediterránea, es decir, es una forma de abrir nuevas oportunidades para Castellón".

Asimismo, durante su intervención, Miralles ha puesto en valor los diferentes "encantos de Castellón" y ha destacado "la calidad de sus playas, su reconocida oferta de turismo gastronómico y el impulso del turismo de congresos".

En este sentido, ha remarcado "la capacidad del destino para ofrecer experiencias diversas durante todo el año, combinando tradición, cultura y modernidad".

LA GAIATA Y EL PUNTO INFORMATIVO ATRAEN A VISITANTES

A lo largo del domingo, el espacio promocional de Castellón ha mantenido una "notable afluencia" de público interesado en descubrir la oferta turística del destino.

La Gaiata de la Ciutat Infantil 2026 ha vuelto a captar la atención de los asistentes, al consolidarse como uno de los elementos más fotografiados y representativos del estand, junto al punto de información turística, que ha seguido ofreciendo atención directa y material divulgativo.

Es la primera vez que el símbolo de las Fiestas de la Magdalena sale al extranjero, gracias a la organización desde el Patronato Municipal de Fiestas, la Junta de Fiestas y la concejalía de Fiestas.

Con motivo de esta ocasión extraordinaria, se han desplazado también hasta Sète las reinas de las Fiestas, Clara Sanz y Ana Colón, acompañadas por la concejala de Fiestas, Noelia Selma, así como de varios miembros de la Junta de Fiestas.

Otro de los atractivos es la exposición del Museo del Mar de Castellón que, con un total de 16 piezas, permanece instalada durante toda la semana en Sète, donde está despertando un "notable interés" entre los visitantes.

Esta muestra permite acercar al público la tradición y el patrimonio marítimo castellonense, lo que la convierte en un elemento de promoción cultural que complementa la presencia turística de la ciudad en el evento.

La agenda de Castellón en Escala a Sète finalizará este lunes con una propuesta centrada en la cocina tradicional: la elaboración de un arroz marinero para 1.000 personas.

Con esta acción, se pretende acercar al público francés los sabores más característicos del litoral castellonense y reforzar el papel de la gastronomía como uno de los pilares de su atractivo turístico.

La presencia de Castellón en Sète se desarrolla en el marco de la colaboración con La Spezia, dentro de la Vía Mediterránea, una iniciativa que impulsa el intercambio cultural y turístico entre estos enclaves.